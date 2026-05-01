Работа мечты на дому: украинцам платят до 90 тысяч на фрилансе, но есть нюанс

В Украине настоящий бум на отдаленную работу – тысячи людей ищут возможность работать из дома, но рынок не успевает спросом. Дистанционка стала не просто удобной опцией, а для многих – единственным шансом заработка , особенно в условиях войны и постоянной нестабильности.

Удаленная работа в Украине: где платят до 90 тысяч и почему вакансий так мало

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua. По данным платформы, ситуация выглядит парадоксальной: спрос огромен, но вакансий – маловато.

Почему все хотят работать из дома

По статистике, почти каждый третий отзыв украинцев приходится именно на дистанционные вакансии , хотя их всего около 7% от общего количества на рынке.

Причины очевидны:

– война и вынужденная релокация

– возможность работать с любой точки

– гибкий график

– ограничения для отдельных групп (ВПЛ, родители, люди с инвалидностью)

Именно поэтому работодатели, предлагающие отдаленный формат, получают огромную конкуренцию среди кандидатов.

Где платят больше всего

Несмотря на дефицит вакансий, на рынке есть предложения с высокими зарплатами.

Sales Manager в Laba Group может зарабатывать до 80-90 тысяч гривен в зависимости от результатов. Это одно из самых прибыльных направлений.

Также популярные вакансии:

– аналитики и Data Scientist (работа с большими данными)

– менеджеры поддержки клиентов

– специалисты по маркетингу и контенту

– операторы call-центров

Зарплаты варьируются от 20 до 40 тысяч гривен на старте, но могут значительно расти с опытом.

Что предлагают компании

Работодатели все чаще добавляют бонусы, чтобы привлечь кандидатов:

оплачиваемое обучение, медицинское страхование, компенсации и менторство .

К примеру, крупные компании предлагают не только зарплату, но и развитие в международной среде, доступ к курсам и поддержку психологического здоровья.

Но есть и минусы

Эксперты предупреждают: у дистанционной работы есть и темная сторона.

Изоляция, стирание границ между работой и личной жизнью и психологическая нагрузка – самые распространенные проблемы.

Кроме того, работодатель не всегда отвечает при условии работы на дому, что также создает риски.

Что происходит на рынке труда

Несмотря на популярность дистанционки, украинский рынок труда испытывает кадровый дефицит.

67% работодателей уже испытывают нехватку работников , особенно в строительстве, торговле и технических специальностях.

Это создает парадокс: работы много, но не всегда той, которую хотят кандидаты.

Почему получить "дистанцийку" сложно

Из-за огромного спроса конкуренция за такие вакансии растет. На одну позицию могут претендовать десятки или даже сотни кандидатов.

Дистанционная работа уже не является бонусом – это новая норма, но доступна она далеко не всем .

