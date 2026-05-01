Работа мечты на дому: украинцам платят до 90 тысяч на фрилансе, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине настоящий бум на отдаленную работу – тысячи людей ищут возможность работать из дома, но рынок не успевает спросом. Дистанционка стала не просто удобной опцией, а для многих – единственным шансом заработка , особенно в условиях войны и постоянной нестабильности.
Удаленная работа в Украине: где платят до 90 тысяч и почему вакансий так мало
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает сервис поиска работы Work.ua. По данным платформы, ситуация выглядит парадоксальной: спрос огромен, но вакансий – маловато.
По статистике, почти каждый третий отзыв украинцев приходится именно на дистанционные вакансии , хотя их всего около 7% от общего количества на рынке.
Причины очевидны:
– война и вынужденная релокация
– возможность работать с любой точки
– гибкий график
– ограничения для отдельных групп (ВПЛ, родители, люди с инвалидностью)
Именно поэтому работодатели, предлагающие отдаленный формат, получают огромную конкуренцию среди кандидатов.
Несмотря на дефицит вакансий, на рынке есть предложения с высокими зарплатами.
Sales Manager в Laba Group может зарабатывать до 80-90 тысяч гривен в зависимости от результатов. Это одно из самых прибыльных направлений.
Также популярные вакансии:
– аналитики и Data Scientist (работа с большими данными)
– менеджеры поддержки клиентов
– специалисты по маркетингу и контенту
– операторы call-центров
Зарплаты варьируются от 20 до 40 тысяч гривен на старте, но могут значительно расти с опытом.
Работодатели все чаще добавляют бонусы, чтобы привлечь кандидатов:
оплачиваемое обучение, медицинское страхование, компенсации и менторство .
К примеру, крупные компании предлагают не только зарплату, но и развитие в международной среде, доступ к курсам и поддержку психологического здоровья.
Эксперты предупреждают: у дистанционной работы есть и темная сторона.
Изоляция, стирание границ между работой и личной жизнью и психологическая нагрузка – самые распространенные проблемы.
Кроме того, работодатель не всегда отвечает при условии работы на дому, что также создает риски.
Несмотря на популярность дистанционки, украинский рынок труда испытывает кадровый дефицит.
67% работодателей уже испытывают нехватку работников , особенно в строительстве, торговле и технических специальностях.
Это создает парадокс: работы много, но не всегда той, которую хотят кандидаты.
Почему получить "дистанцийку" сложно
Из-за огромного спроса конкуренция за такие вакансии растет. На одну позицию могут претендовать десятки или даже сотни кандидатов.
Дистанционная работа уже не является бонусом – это новая норма, но доступна она далеко не всем .
