Робота мрії: в Антарктиді платять 2400 євро за підрахунок пінгвінів

Британська дослідницька станція Порт-Локрой в Антарктиді шукає чотирьох-п’ятьох працівників, готових провести п’ять місяців серед криги та пінгвінів. Зарплата може сягати 2400 євро на місяць, а витрати на проживання, харчування та робочий одяг покриває роботодавець. Однак за привабливою пропозицією стоять суворі умови життя на одному з найвіддаленіших місць планети.

Робота в Антарктиді

Станція розташована на острові Гудьє та працює під керівництвом Британського фонду антарктичної спадщини. Організація щороку набирає нову команду для підтримки роботи історичної бази, яка приймає туристів.

Обов’язки працівників не обмежуються підрахунком пінгвінів. Команда також обслуговуватиме музей на території станції, сувенірну крамницю та поштове відділення, яке вважають найпівденнішим у світі. Крім того, потрібно буде приймати відвідувачів і допомагати підтримувати роботу бази.

За даними іспанської газети El Correo, зарплата залежатиме від посади й може становити до 2096 фунтів стерлінгів, або ж приблизно 2400 євро (122 тисяч гривень) на місяць. Контракт передбачає місяць підготовки перед відправленням і п’ятимісячне перебування в Антарктиді. Роботодавець також покриває пов’язані з роботою транспортні витрати.

Попри романтичний образ життя серед пінгвінів, побут на станції буде непростим. Там немає проточної води, мобільного зв’язку та доступу до медичної допомоги. Душ можна приймати лише раз на тиждень, а спати доведеться в загальних кімнатах. Кандидати мають бути віком від 18 років, мати право жити й працювати у Великій Британії та бути в хорошій фізичній формі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські полярники створили Конституцію пінгвінів.



