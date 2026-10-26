Работа мечты: в Антарктиде платят 2400 евро за подсчет пингвинов

Британская исследовательская станция Порт-Локрой в Антарктиде ищет четырех-пяти работников, готовых провести пять месяцев среди льда и пингвинов. Зарплата может достигать 2400 евро в месяц, а расходы на проживание, питание и рабочую одежду покрывает работодатель. Однако за привлекательным предложением стоят строгие условия жизни на одном из самых отдаленных мест планеты.

Работа в Антарктиде

Станция находится на острове Гудье и работает под руководством Британского фонда антарктического наследия. Организация каждый год набирает новую команду для поддержки работы исторической базы, принимающей туристов.

Обязанности работников не ограничиваются подсчетом пингвинов. Команда также будет обслуживать музей на территории станции, сувенирный магазин и почтовое отделение, которое считают самым южным в мире. Кроме того, нужно будет принимать посетителей и помогать поддерживать работу базы.

По данным испанской газеты El Correo, зарплата будет зависеть от должности и может составлять до 2096 фунтов стерлингов, или примерно 2400 евро (122 тысяч гривен) в месяц. Контракт предусматривает месяц подготовки перед отправкой и пятимесячное пребывание в Антарктиде. Работодатель также покрывает связанные с работой транспортные расходы.

Несмотря на романтический образ жизни среди пингвинов, быт на станции будет непростым. Там нет проточной воды, мобильной связи и доступа к медицинской помощи. Душ можно принимать всего раз в неделю, а спать придется в общих комнатах. Кандидаты должны быть старше 18 лет, иметь право жить и работать в Великобритании и быть в хорошей физической форме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские полярники создали Конституцию пингвинов.



