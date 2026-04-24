Робота є: ТОП вакансій громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості

Знайти роботу, яка б повністю задовольнила всі очікування, досить складно. У Державній службі зайнятості розповіли, що безробітні можуть долучитися до громадських робіт на певний час, а потім навіть працевлаштуватися на постійне місце.

Робота. Фото портал "Коментарі"

Зазначають, що за I квартал 2026 року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості долучилось 5,6 тис. безробітних. Середня тривалість таких робіт, пояснили в Службі, склала 16 днів. Майже 1,3 тис. людей взяли участь у тимчасових роботах, середня тривалість яких коротша — складає лише 8 днів.

Найпопулярнішими серед громадських робіт стали вакансії у сфері державного управління та надання соціальних послуг, серед тимчасових — в гуртовій та роздрібній торгівлі.

“Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості”, — пояснили в Службі.

Зазначають, що початку року загалом було укладено понад 610 таких угод. Найбільше — у Черкаській області (110). За даними служби, реалізація таких договорів сприяла створенню 5,7 тис. робочих місць, найбільше у Черкаській області — 1,3 тис. та Харківській — понад тисячу.

У Службі назвали найпопулярніші напрями громадських робіт в Україні за цей період 2026 року:

1. Державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тисячі.

2. Роботи із людьми, які потребують сторонньої допомоги та інші роботи в цьому напрямі — 728.

3. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 632.

Безробітні після участі у громадських роботах можуть також можуть влаштуватися на постійне місце. За даними Служби, було працевлаштовано понад 500 людей.

“Своєю чергою тимчасові роботи передбачають вакансії, створені для виконання нетривалих за часом завдань. Таких в Україні з початку року з’явилося 1,3 тис., найбільше в Івано-Франківській області — 244”, — пояснюють фахівці.

Серед найпопулярніших тимчасових робіт, за даними Служби, за перший квартал цього року були наступні:

1. Гуртова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 356.

2. Сільське, лісове та рибне господарства — 335.

3. Переробна промисловість — 202.

“Загалом кількість клієнтів Служби зайнятості, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання подібних тимчасових завдань — 319 людей”, — підсумували в Державній службі зайнятості.

