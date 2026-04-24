Робота є: ТОП вакансій громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Знайти роботу, яка б повністю задовольнила всі очікування, досить складно. У Державній службі зайнятості розповіли, що безробітні можуть долучитися до громадських робіт на певний час, а потім навіть працевлаштуватися на постійне місце.
Робота. Фото портал "Коментарі"
Зазначають, що за I квартал 2026 року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості долучилось 5,6 тис. безробітних. Середня тривалість таких робіт, пояснили в Службі, склала 16 днів. Майже 1,3 тис. людей взяли участь у тимчасових роботах, середня тривалість яких коротша — складає лише 8 днів.
Найпопулярнішими серед громадських робіт стали вакансії у сфері державного управління та надання соціальних послуг, серед тимчасових — в гуртовій та роздрібній торгівлі.
Зазначають, що початку року загалом було укладено понад 610 таких угод. Найбільше — у Черкаській області (110). За даними служби, реалізація таких договорів сприяла створенню 5,7 тис. робочих місць, найбільше у Черкаській області — 1,3 тис. та Харківській — понад тисячу.
У Службі назвали найпопулярніші напрями громадських робіт в Україні за цей період 2026 року:
1. Державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тисячі.
2. Роботи із людьми, які потребують сторонньої допомоги та інші роботи в цьому напрямі — 728.
3. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 632.
Безробітні після участі у громадських роботах можуть також можуть влаштуватися на постійне місце. За даними Служби, було працевлаштовано понад 500 людей.
Серед найпопулярніших тимчасових робіт, за даними Служби, за перший квартал цього року були наступні:
1. Гуртова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 356.
2. Сільське, лісове та рибне господарства — 335.
3. Переробна промисловість — 202.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як знайти роботу мрії.