Работа есть: ТОП вакансий общественных работ, которые предлагает Государственная служба занятости

Найти работу, которая полностью удовлетворила бы все ожидания, довольно сложно. В Государственной службе занятости рассказали, что безработные могут приобщиться к общественным работам на время, а затем даже трудоустроиться на постоянное место.

Отмечают, что за I квартал 2026 года к общественным работам, которые предлагает Государственная служба занятости, присоединилось 5,6 тыс. безработных. Средняя продолжительность подобных работ, пояснили в Службе, составила 16 дней. Около 1,3 тыс. человек приняли участие во временных работах, средняя продолжительность которых короче — составляет всего 8 дней.

Наиболее популярными среди общественных работ стали вакансии в сфере государственного управления и предоставления социальных услуг, среди временных – в оптовой и розничной торговле.

"Общественные работы осуществляются в интересах общества и имеют общественную пользу. Для того чтобы люди, которые ищут работу, могли участвовать, местные власти заключают соответствующие договоры с центрами занятости", — пояснили в Службе.

Отмечают, что в начале года было заключено более 610 таких соглашений. Больше всего – в Черкасской области (110). По данным службы, реализация таких договоров способствовала созданию 5,7 тыс. рабочих мест, больше всего в Черкасской области — 1,3 тыс. и Харьковской — более тысячи.

В Службе назвали самые популярные направления общественных работ в Украине за этот период 2026:

1. Государственное управление, оборона и предоставление социальных услуг – 3,2 тысячи.

2. Работы с людьми, нуждающимися в посторонней помощи и другие работы в этом направлении — 728.

3. Здравоохранение и оказание социальной помощи – 632.

Безработные после участия в общественных работах могут также устроиться на постоянное место. По данным Службы, было трудоустроено более 500 человек.

"В свою очередь временные работы предусматривают вакансии, созданные для выполнения непродолжительных по времени задач. Таких в Украине с начала года появилось 1,3 тыс., больше всего в Ивано-Франковской области — 244", — объясняют специалисты.

Среди самых популярных временных работ, по данным Службы, за первый квартал этого года были следующие:

1. Оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 356.

2. Сельское, лесное и рыбное хозяйства – 335.

3. Перерабатывающая промышленность – 202.

"В целом количество клиентов Службы занятости, которые трудоустроились на постоянное место работы после выполнения подобных временных задач — 319 человек", — подытожили в Государственной службе занятости.

