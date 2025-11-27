РФ прорвалася у Запорізькій області, військові лишилися без прикриття: що сталося біля Гуляйполя

У Запорізькій області один із підрозділів українських військ без погодження з командуванням залишив свої позиції. Цим скористався противник, який зміг увійти у фланг Сил оборони. Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Наступ РФ у Запорізькій області (фото з відкритих джерел)

Як зазначив Волошин, на Гуляйпільському напрямку українські підрозділи проводили планове перегрупування та зміну оборонної схеми. Однак один із підрозділів самовільно відійшов, не узгодивши свої дії з керівництвом. Унаслідок цього фланг оборони виявився неприкритим, через що сусідні сили та їхній особовий склад фактично залишилися без захисту.

"Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони. Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти", – повідомив він.

Речник припускає, що саме цих бійців могли розстріляти російські військові. Якщо така інформація підтвердиться, Україна добиватиметься покарання причетних.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю. Варто згадати, що завдяки командуванню, яке ухвалило вчасні та правильні рішення, зараз ми намагаємось здійснити перегрупування сил та засобів для того, щоб ефективно організувати та побудувати оборону Гуляйполя", – додав Волошин.

Окремо він звернувся до повідомлень про нібито захоплення російськими військами населеного пункту Зелений Гай. За словами речника, на підступах до села тривають бої, і українські сили продовжують оборонні дії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що за інформацією Запорізької обласної прокуратури, на Гуляйпільському напрямку російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військових, які потрапили в полон. Розпочате досудове розслідування. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, такі дії — це не поодинокі випадки, а системна практика армії РФ. Це грубе порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин.

