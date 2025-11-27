logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Системна практика армії РФ»: омбудсмен щодо звірств окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

«Системна практика армії РФ»: омбудсмен щодо звірств окупантів

Окупанти стратили українських полонених – омбудсмен відреагував

27 листопада 2025, 19:02
Автор:
avatar

Недилько Ксения

За інформацією Запорізької обласної прокуратури, на Гуляйпільському напрямку російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військових, які потрапили в полон. Розпочате досудове розслідування. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Системна практика армії РФ»: омбудсмен щодо звірств окупантів

«Системна практика армії РФ»: омбудсмен щодо звірств окупантів

За його словами, такі дії — це не поодинокі випадки, а системна практика армії РФ. Це грубе порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання.

Також звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Будь-яка інформація допомагає розслідуванню воєнних злочинів і притягненню винних до відповідальності", – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що західніше Зеленого Гаю російські окупанти розстріляли 5 військовополонених бійців Сил Оборони України. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

У DeepState зазначають, що світ і досі не розуміє жорстокості російських військових, коли вони розстрілюють цивільних та військових. "Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв", – пишуть аналітики DeepState. 

Також повідомляється, що позавчора в тилу в одній з посадок російська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.



