Война с Россией «Системная практика армии РФ»: омбудсмен по поводу зверств оккупантов
НОВОСТИ

«Системная практика армии РФ»: омбудсмен по поводу зверств оккупантов

Оккупанты казнили украинских пленных – омбудсмен отреагировал

27 ноября 2025, 19:02
Автор:
avatar

Недилько Ксения

По информации Запорожской областной прокуратуры, на Гуляйпольском направлении российские оккупанты расстреляли пятерых попавших в плен украинских военных. Начато досудебное расследование. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Системная практика армии РФ»: омбудсмен по поводу зверств оккупантов

«Системная практика армии РФ»: омбудсмен по поводу зверств оккупантов

По его словам, такие действия – это не единичные случаи, а системная практика армии РФ. Это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести строжайшее наказание.

Также обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или имеете какую-либо информацию о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800501720 и правоохранительным органам.

Любая информация помогает расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности", – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что западнее Зеленого Гая российские оккупанты расстреляли 5 военнопленных бойцов Сил Обороны Украины. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

В DeepState отмечают, что мир до сих пор не понимает жестокости российских военных, когда они расстреливают гражданских и военных. "После разбора ситуации, для поддержки были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, пять бойцов из такой группы враг вчера взял в плен западнее Зеленого Гая и расстрелял", – пишут аналитики DeepState.

Также сообщается, что позавчера в тылу в одной из посадок российская диверсионная группа взяла в плен и расстреляла 4 пилотов.



Теги:

