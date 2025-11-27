РФ прорвалась в Запорожской области, военные остались без прикрытия: что произошло у Гуляйполя

Рубрики
В Запорожской области одно из подразделений украинских войск без согласования с командованием оставил свои позиции. Этим воспользовался противник, сумевший войти во фланг Сил обороны. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Наступление РФ в Запорожской области (фото из открытых источников)
Как отметил Волошин, на Гуляйпольском направлении украинские подразделения проводили плановую перегруппировку и изменение оборонной схемы. Однако одно из подразделений самовольно отошло, не согласовав свои действия с руководством. В результате фланг обороны оказался неприкрытым, из-за чего соседние силы и их личный состав фактически остались без защиты.
Представитель предполагает, что именно этих бойцов могли расстрелять российские военные. Если такая информация подтвердится, Украина будет добиваться наказания причастных.
Отдельно он обратился к сообщениям о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Зеленая Роща. По словам спикера, на подступах к селу продолжаются бои, и украинские силы продолжают оборонные действия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по информации Запорожской областной прокуратуры, на Гуляйпольском направлении российские кафиры расстреляли пятерых попавших в плен украинских военных. Начато досудебное расследование. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, такие действия – это не единичные случаи, а системная практика армии РФ. Это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.