РФ прорвалась в Запорожской области, военные остались без прикрытия: что произошло у Гуляйполя

В Запорожской области одно из подразделений украинских войск без согласования с командованием оставил свои позиции. Этим воспользовался противник, сумевший войти во фланг Сил обороны. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Наступление РФ в Запорожской области (фото из открытых источников)

Как отметил Волошин, на Гуляйпольском направлении украинские подразделения проводили плановую перегруппировку и изменение оборонной схемы. Однако одно из подразделений самовольно отошло, не согласовав свои действия с руководством. В результате фланг обороны оказался неприкрытым, из-за чего соседние силы и их личный состав фактически остались без защиты.

"Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны. Произошли боевые столкновения, в результате этого несколько наших военнослужащих считаются пропавшими без вести", — сообщил он.

Представитель предполагает, что именно этих бойцов могли расстрелять российские военные. Если такая информация подтвердится, Украина будет добиваться наказания причастных.

"Силы обороны Украины, несмотря ни на что, продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими собратьями и собственным достоинством. Стоит вспомнить, что благодаря командованию, которое приняло своевременные и правильные решения, сейчас мы пытаемся осуществить перегруппировку сил и средств для того, чтобы эффективно организовать и построить оборону Гуля".

Отдельно он обратился к сообщениям о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Зеленая Роща. По словам спикера, на подступах к селу продолжаются бои, и украинские силы продолжают оборонные действия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по информации Запорожской областной прокуратуры, на Гуляйпольском направлении российские кафиры расстреляли пятерых попавших в плен украинских военных. Начато досудебное расследование. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, такие действия – это не единичные случаи, а системная практика армии РФ. Это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.

