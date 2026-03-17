Рейтинг країн Європи за рівнем безробіття: яка ситуація в Україні

Попри різке зменшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних, Україна залишається серед європейських країн із найвищим рівнем безробіття. Про це свідчать оцінки Міжнародного валютного фонду за 2025 рік.

Рівень безробіття в Європі та Україні. Фото з відкритих джерел

За офіційними даними, наприкінці 2025 року в Україні було зареєстровано близько 88 тисяч безробітних. Це приблизно утричі менше, ніж у 2021 році, і майже у п’ять разів менше, ніж десять років тому. Водночас ці цифри не відображають повної картини ринку праці, оскільки на статистику суттєво вплинула повномасштабна війна, міграція та скорочення економічної активності.

Ще двадцять років тому, у 2005 році, кількість зареєстрованих безробітних в Україні сягала 881 тисячі осіб. Тоді рівень безробіття становив близько 7,2% від загальної кількості робочої сили. Після фінансової кризи 2008 року ситуація поступово змінювалася, а кількість офіційних безробітних почала зменшуватися.

Рівень безробіття в Україні. Фото: Слово і Діло

Однак пандемія коронавірусу знову вплинула на ринок праці. У 2020 році кількість безробітних зросла до понад 459 тисяч осіб, а рівень безробіття, за оцінками МВФ, становив понад 9%.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ситуація різко погіршилася. Того року рівень безробіття зріс до 24,5%. Це найвищий показник за роки війни. У наступні роки ситуація частково стабілізувалася, однак проблеми на ринку праці залишаються.

Рівень безробіття в Європі. Фото: Слово і Діло

За даними МВФ, у 2025 році Україна опинилася на третьому місці серед європейських країн за рівнем безробіття — 11,6% від загальної кількості робочої сили. Гірша ситуація лише у Північній Македонії та Боснії і Герцеговині — 12,8% і 12,6% відповідно.

До десятки країн з найвищим рівнем безробіття увійшли: Швеція, Фінляндія, Греція, Албанія, Сербія, Туреччина, Естонія. За оцінками МВФ найменше безробітних у Європі було: у Мальті, Чехії, Польщі, Швейцарії, Данії, Болгарії, Молдові, Німеччині, Нідерландах та Словенії.

