Понад 80% безробітних в Україні – жінки: держава запускає нову кампанію працевлаштування

В Україні запускають нову хвилю інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!", метою якої є залучення жінок до ринку праці та розширення їхніх можливостей у різних сферах економіки.

80% зареєстрованих безробітних в Україні – жінки: стартує нова кампанія «Звісно, зможеш!»

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передають "Коментарі".

Кампанію реалізує ООН Жінки в Україні у партнерстві з міністерством. Її головна мета – показати жінкам нові можливості для працевлаштування, навчання та професійного розвитку.

Особливу увагу приділяють тому, що жінки становлять понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні, що робить проблему гендерного дисбалансу на ринку праці однією з найактуальніших.

Війна посилила бар’єри для працевлаштування

У Міністерстві економіки зазначають, що повномасштабна війна значно ускладнила ситуацію з працевлаштуванням жінок.

За даними Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA5), гендерний розрив в оплаті праці, який до 2022 року поступово скорочувався, після початку повномасштабного вторгнення знову почав зростати.

Окрім цього, серед молодих людей віком 15–29 років кожен п’ятий не працює, не навчається і не проходить професійного навчання, і приблизно 70% цієї групи становлять саме жінки.

Нова платформа для пошуку можливостей

У межах кампанії працює спеціальна платформа youcan.com.ua, де зібрані програми підтримки, навчання та працевлаштування для жінок.

На сайті можна знайти:

– можливості професійного навчання

– програми перекваліфікації

– гранти для відкриття власної справи

– вакансії та кар’єрні консультації

Платформа пропонує жінкам індивідуальний маршрут розвитку, враховуючи їхню освіту, досвід та життєві обставини.

Жінки освоюють нові професії

У межах державних та міжнародних програм дедалі більше українок починають працювати у сферах, які раніше вважалися переважно чоловічими.

Зокрема, жінки сьогодні стають:

– демінерками

– водійками автобусів

– операторками важкої техніки

– енергетиками

– операторками промислових верстатів

Ринок праці гостро потребує нових спеціалістів, тому розширення можливостей для жінок є важливим для відновлення економіки.

Що кажуть у Мінекономіки

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак наголосила, що ширше залучення жінок до економіки є необхідною умовою стабільності країни.

“Український ринок праці сьогодні гостро потребує людей, знань і професійної гнучкості. Ширше залучення жінок до всіх секторів економіки є важливою умовою подолання кадрового дефіциту і підтримки економіки в умовах війни”, – зазначила вона.

За словами Марчак, держава прагне забезпечити жінкам доступ до якісного перенавчання, гідної роботи та можливостей професійної реалізації.

Хто підтримує кампанію

Інформаційну кампанію "Звісно, зможеш!" реалізує ООН Жінки у партнерстві з українським урядом.

Фінансову підтримку проєкту надають уряди:

– Данії

– Канади

– Хорватії

– Швеції

Перший етап кампанії у 2024–2025 роках був зосереджений на проблемі гендерного розриву в оплаті праці. Нова хвиля має допомогти жінкам реально знайти роботу або здобути нову професію.

Читайте також в "Коментарях", що більшість українців виступають проти участі у виборах для тих, хто незаконно виїхав за кордон.