Понад 80% безробітних в Україні – жінки: держава запускає нову кампанію працевлаштування

В Україні запускають нову хвилю інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!", метою якої є залучення жінок до ринку праці та розширення їхніх можливостей у різних сферах економіки.
80% зареєстрованих безробітних в Україні – жінки: стартує нова кампанія «Звісно, зможеш!»
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передають "Коментарі".
Кампанію реалізує ООН Жінки в Україні у партнерстві з міністерством. Її головна мета – показати жінкам нові можливості для працевлаштування, навчання та професійного розвитку.
Особливу увагу приділяють тому, що жінки становлять понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні, що робить проблему гендерного дисбалансу на ринку праці однією з найактуальніших.
У Міністерстві економіки зазначають, що повномасштабна війна значно ускладнила ситуацію з працевлаштуванням жінок.
За даними Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA5), гендерний розрив в оплаті праці, який до 2022 року поступово скорочувався, після початку повномасштабного вторгнення знову почав зростати.
Окрім цього, серед молодих людей віком 15–29 років кожен п’ятий не працює, не навчається і не проходить професійного навчання, і приблизно 70% цієї групи становлять саме жінки.
У межах кампанії працює спеціальна платформа youcan.com.ua, де зібрані програми підтримки, навчання та працевлаштування для жінок.
На сайті можна знайти:
– можливості професійного навчання
– програми перекваліфікації
– гранти для відкриття власної справи
– вакансії та кар’єрні консультації
Платформа пропонує жінкам індивідуальний маршрут розвитку, враховуючи їхню освіту, досвід та життєві обставини.
У межах державних та міжнародних програм дедалі більше українок починають працювати у сферах, які раніше вважалися переважно чоловічими.
Зокрема, жінки сьогодні стають:
– демінерками
– водійками автобусів
– операторками важкої техніки
– енергетиками
– операторками промислових верстатів
Ринок праці гостро потребує нових спеціалістів, тому розширення можливостей для жінок є важливим для відновлення економіки.
Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак наголосила, що ширше залучення жінок до економіки є необхідною умовою стабільності країни.
За словами Марчак, держава прагне забезпечити жінкам доступ до якісного перенавчання, гідної роботи та можливостей професійної реалізації.
Інформаційну кампанію "Звісно, зможеш!" реалізує ООН Жінки у партнерстві з українським урядом.
Фінансову підтримку проєкту надають уряди:
– Данії
– Канади
– Хорватії
– Швеції
Перший етап кампанії у 2024–2025 роках був зосереджений на проблемі гендерного розриву в оплаті праці. Нова хвиля має допомогти жінкам реально знайти роботу або здобути нову професію.
