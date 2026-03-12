Более 80% безработных в Украине – женщины: государство запускает новую кампанию по трудоустройству

Рубрики
В Украине запускают новую волну информационной кампании "Конечно, сможешь!" , целью которой является привлечение женщин к рынку труда и расширение их возможностей в разных сферах экономики.
80% зарегистрированных безработных в Украине – женщины: стартует новая кампания «Конечно, сможешь!»
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства , передают " Комментарии ".
Кампанию реализует ООН Женщины в Украине в партнерстве с министерством. Ее главная цель – показать женщинам новые возможности для трудоустройства, обучения и профессионального развития.
Особое внимание уделяется тому, что женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине , что делает проблему гендерного дисбаланса на рынке труда одной из самых актуальных.
В Министерстве экономики отмечают, что полномасштабная война значительно усложнила ситуацию с трудоустройством женщин.
По данным Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей (RDNA5) , гендерный разрыв в оплате труда, который к 2022 году постепенно сокращался, после начала полномасштабного вторжения снова начал расти.
Кроме этого, среди молодых людей в возрасте 15–29 лет каждый пятый не работает, не учится и не проходит профессиональное обучение , и примерно 70% этой группы составляют именно женщины .
В рамках кампании работает специальная платформа youcan.com.ua , где собраны программы поддержки, обучения и трудоустройства для женщин.
На сайте можно найти:
– возможности профессионального обучения
– программы переквалификации
– гранты для открытия собственного дела
– вакансии и карьерные консультации
Платформа предлагает женщинам индивидуальный маршрут развития , учитывая их образование, опыт и жизненные обстоятельства.
В рамках государственных и международных программ все больше украинок начинают работать в сферах, которые раньше считались преимущественно мужскими.
В частности, женщины сегодня становятся:
– деминерками
– водитель автобусов
– операторами тяжелой техники
– энергетиками
– операторами промышленных станков
Рынок труда остро нуждается в новых специалистах , поэтому расширение возможностей для женщин важно для восстановления экономики.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак подчеркнула, что более широкое вовлечение женщин в экономику является необходимым условием стабильности страны.
По словам Марчак, государство стремится обеспечить женщинам доступ к качественному переобучению, достойной работе и возможностям профессиональной реализации .
Информационная кампания "Конечно, сможешь!" реализует ООН Женщины в партнерстве с украинским правительством.
Финансовую поддержку проекту оказывают правительства:
– Дании
– Канады
– Хорватии
– Швеции
Первый этап кампании в 2024-2025 годах был сосредоточен на проблеме гендерного разрыва в оплате труда. Новая волна должна помочь женщинам реально найти работу или получить новую профессию .
