Более 80% безработных в Украине – женщины: государство запускает новую кампанию по трудоустройству

В Украине запускают новую волну информационной кампании "Конечно, сможешь!" , целью которой является привлечение женщин к рынку труда и расширение их возможностей в разных сферах экономики.

80% зарегистрированных безработных в Украине – женщины: стартует новая кампания «Конечно, сможешь!»

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства , передают " Комментарии ".

Кампанию реализует ООН Женщины в Украине в партнерстве с министерством. Ее главная цель – показать женщинам новые возможности для трудоустройства, обучения и профессионального развития.

Особое внимание уделяется тому, что женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине , что делает проблему гендерного дисбаланса на рынке труда одной из самых актуальных.

Война усугубила барьеры для трудоустройства

В Министерстве экономики отмечают, что полномасштабная война значительно усложнила ситуацию с трудоустройством женщин.

По данным Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей (RDNA5) , гендерный разрыв в оплате труда, который к 2022 году постепенно сокращался, после начала полномасштабного вторжения снова начал расти.

Кроме этого, среди молодых людей в возрасте 15–29 лет каждый пятый не работает, не учится и не проходит профессиональное обучение , и примерно 70% этой группы составляют именно женщины .

Новая платформа для поиска возможностей

В рамках кампании работает специальная платформа youcan.com.ua , где собраны программы поддержки, обучения и трудоустройства для женщин.

На сайте можно найти:

– возможности профессионального обучения

– программы переквалификации

– гранты для открытия собственного дела

– вакансии и карьерные консультации

Платформа предлагает женщинам индивидуальный маршрут развития , учитывая их образование, опыт и жизненные обстоятельства.

Женщины осваивают новые профессии

В рамках государственных и международных программ все больше украинок начинают работать в сферах, которые раньше считались преимущественно мужскими.

В частности, женщины сегодня становятся:

– деминерками

– водитель автобусов

– операторами тяжелой техники

– энергетиками

– операторами промышленных станков

Рынок труда остро нуждается в новых специалистах , поэтому расширение возможностей для женщин важно для восстановления экономики.

Что говорят в Минэкономики

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак подчеркнула, что более широкое вовлечение женщин в экономику является необходимым условием стабильности страны.

"Украинский рынок труда сегодня остро нуждается в людях, знаниях и профессиональной гибкости. Широкое привлечение женщин ко всем секторам экономики является важным условием преодоления кадрового дефицита и поддержки экономики в условиях войны" , — отметила она.

По словам Марчак, государство стремится обеспечить женщинам доступ к качественному переобучению, достойной работе и возможностям профессиональной реализации .

Кто поддерживает кампанию

Информационная кампания "Конечно, сможешь!" реализует ООН Женщины в партнерстве с украинским правительством.

Финансовую поддержку проекту оказывают правительства:

– Дании

– Канады

– Хорватии

– Швеции

Первый этап кампании в 2024-2025 годах был сосредоточен на проблеме гендерного разрыва в оплате труда. Новая волна должна помочь женщинам реально найти работу или получить новую профессию .

