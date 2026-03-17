Рейтинг стран Европы по уровню безработицы: какая ситуация в Украине

Несмотря на резкое уменьшение количества официально зарегистрированных безработных, Украина остается среди европейских стран с высоким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют оценки Международного валютного фонда за 2025 год.

По официальным данным, в конце 2025 года в Украине было зарегистрировано около 88 тысяч безработных. Это примерно втрое меньше, чем в 2021 году, и почти в пять раз меньше десяти лет назад. В то же время эти цифры не отражают полную картину рынка труда, поскольку на статистику существенно повлияла полномасштабная война, миграция и сокращение экономической активности.

Еще двадцать лет назад, в 2005 году, количество зарегистрированных безработных в Украине достигало 881 тысяч человек. Тогда уровень безработицы составил около 7,2% от общего количества рабочей силы. После финансового кризиса 2008 года ситуация постепенно менялась, а количество официальных безработных стало уменьшаться.

Однако пандемия коронавируса снова повлияла на рынок труда. В 2020 году количество безработных возросло до более чем 459 тысяч человек, а уровень безработицы, по оценкам МВФ, составил более 9%.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году ситуация резко ухудшилась. В этом году уровень безработицы вырос до 24,5%. Это самый высокий показатель за годы войны. В последующие годы ситуация отчасти стабилизировалась, однако проблемы на рынке труда остаются.

По данным МВФ, в 2025 году Украина оказалась на третьем месте среди европейских стран по уровню безработицы – 11,6% от общего количества рабочей силы. Худшая ситуация только в Северной Македонии и Боснии и Герцеговине – 12,8% и 12,6% соответственно.

В десятку стран с высоким уровнем безработицы вошли: Швеция, Финляндия, Греция, Албания, Сербия, Турция, Эстония. По оценкам МВФ меньше всего безработных в Европе было: в Мальте, Чехии, Польше, Швейцарии, Дании, Болгарии, Молдове, Германии, Нидерландах и Словении.

