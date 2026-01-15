Реактивні шахеди стали повним провалом РФ: озвучено несподівану причину

Під час однієї з нещодавніх атак на Київ російські війська застосували безпілотники з реактивними двигунами. Такі апарати становлять серйозну загрозу насамперед через високу швидкість, однак мають і вразливу особливість, яку успішно використовує українська протиповітряна оборона. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, реактивні безпілотники під час польоту залишають помітний слід, що значно полегшує їхнє виявлення. Саме це дає змогу силам ППО ефективно перехоплювати такі цілі, особливо з урахуванням посилення української оборони сучасними зенітно-ракетними комплексами, які надходять від міжнародних партнерів.

Світан пояснив, що за принципом дії реактивний БпЛА фактично можна прирівняти до крилатої ракети. Попри різні типи аеродинамічних цілей, їх об’єднує наявність реактивного двигуна, який забезпечує велику швидкість і робить ці апарати складнішими для перехоплення традиційними засобами.

Водночас саме реактивний двигун створює тепловий слід, який добре фіксують системи ППО. Це дозволяє зенітним комплексам із тепловими головками самонаведення швидко брати ціль на супровід і знищувати її. Експерт зазначив, що Росія теоретично могла б масово оснащувати дрони реактивними двигунами, однак на практиці такі цілі успішно збиваються українською обороною.

Зокрема, важливу роль відіграє допомога Великої Британії, яка передала Україні понад десять сучасних зенітних комплексів Raven разом із ракетами, а також системи, адаптовані під українські ракети Р-73.

Підсумовуючи, Роман Світан наголосив: за умови правильно вибудуваної системи протиповітряної оборони реактивні безпілотники можуть навіть стати пріоритетними цілями для знищення порівняно з дронами, оснащеними двигунами внутрішнього згоряння.

