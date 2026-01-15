logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Реактивні шахеди стали повним провалом РФ: озвучено несподівану причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Реактивні шахеди стали повним провалом РФ: озвучено несподівану причину

Попри високу швидкість, реактивні БпЛА видно за тепловим слідом, що спрощує роботу ППО

15 січня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під час однієї з нещодавніх атак на Київ російські війська застосували безпілотники з реактивними двигунами. Такі апарати становлять серйозну загрозу насамперед через високу швидкість, однак мають і вразливу особливість, яку успішно використовує українська протиповітряна оборона. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Реактивні шахеди стали повним провалом РФ: озвучено несподівану причину

Фото: з відкритих джерел

За його словами, реактивні безпілотники під час польоту залишають помітний слід, що значно полегшує їхнє виявлення. Саме це дає змогу силам ППО ефективно перехоплювати такі цілі, особливо з урахуванням посилення української оборони сучасними зенітно-ракетними комплексами, які надходять від міжнародних партнерів.

Світан пояснив, що за принципом дії реактивний БпЛА фактично можна прирівняти до крилатої ракети. Попри різні типи аеродинамічних цілей, їх об’єднує наявність реактивного двигуна, який забезпечує велику швидкість і робить ці апарати складнішими для перехоплення традиційними засобами.

Водночас саме реактивний двигун створює тепловий слід, який добре фіксують системи ППО. Це дозволяє зенітним комплексам із тепловими головками самонаведення швидко брати ціль на супровід і знищувати її. Експерт зазначив, що Росія теоретично могла б масово оснащувати дрони реактивними двигунами, однак на практиці такі цілі успішно збиваються українською обороною.

Зокрема, важливу роль відіграє допомога Великої Британії, яка передала Україні понад десять сучасних зенітних комплексів Raven разом із ракетами, а також системи, адаптовані під українські ракети Р-73.

Підсумовуючи, Роман Світан наголосив: за умови правильно вибудуваної системи протиповітряної оборони реактивні безпілотники можуть навіть стати пріоритетними цілями для знищення порівняно з дронами, оснащеними двигунами внутрішнього згоряння.

Портал "Коментарі" вже писав, що з вечора 14 січня на території Росії панувала напружена обстановка через масовану атаку безпілотників. За даними Міністерства оборони РФ, було нібито збито 34 дрони, більшість яких спрямовувалися на Ростовську область.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини