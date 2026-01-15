"Нептуни" і дрони спричинили страх і хаос: деталі нещадної атаки по Росії

З вечора 14 січня на території Росії панувала напружена обстановка через масовану атаку безпілотників. За даними Міністерства оборони РФ, було нібито збито 34 дрони, більшість яких спрямовувалися на Ростовську область.

Фото: з відкритих джерел

Крім того, безпілотні апарати були зафіксовані над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською та Воронезькою областями, а також над акваторією Азовського моря. У нічний час російська система ППО, відома своєю неефективністю, намагалася перехопити не лише дрони, а й українські ракети “Нептун”, що летіли над Брянською областю.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що було збито шість безпілотників та дві керовані ракети великої дальності. За його інформацією, унаслідок відбиття атаки у Брянському районі пошкоджено скління у багатоквартирному будинку, а також фасад і скління адміністративної будівлі. У Фокінському районі Брянська страждали житлові будинки: пошкоджено фасад та покрівлю.

Водночас у Мережі з’явилися кадри з Орська, де, за даними Exilenova+, на підстанції пролунав вибух, через що без електрики залишилася приблизно половина міста.

Не менш інтенсивно відбувалися події у Невинномиську. Там над містом здійнялися великі стовпи диму. За інформацією кількох Telegram-каналів, висока ймовірність того, що Сили Оборони завдали удару по хімічному підприємству “Невинномиський Азот”.

