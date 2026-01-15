"Нептуны" и дроны повлекли за собой страх и хаос: детали беспощадной атаки по России

С вечера 14 января на территории России царила напряженная обстановка из-за массированной атаки беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, якобы были сбиты 34 дрона, большинство которых направлялись на Ростовскую область.

Фото: из открытых источников

Кроме того, беспилотные аппараты были зафиксированы над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря. В ночное время российская система ПВО, известная своей неэффективностью, пыталась перехватить не только дроны, но и украинские ракеты Нептун, летевшие над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что были сбиты шесть беспилотников и две управляемые ракеты большой дальности. По его информации, в результате отражения атаки в Брянском районе повреждены остекления в многоквартирном доме, а также фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе Брянска страдали жилые дома: поврежден фасад и кровля.

В то же время в Сети появились кадры из Орска, где, по данным Exilenova, на подстанции раздался взрыв, из-за чего без электричества осталась примерно половина города.

Не менее интенсивно происходили события в Невинномыске. Там над городом поднялись большие столбы дыма. По информации нескольких Telegram-каналов, высока вероятность того, что Силы Обороны нанесли удар по химическому предприятию Невинномысский Азот.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские оккупационные силы продолжают активные попытки захватить города Покровск и Мирноград, несмотря на сопротивление украинских защитников. Об этом в эфире Киев24 сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко.