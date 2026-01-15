Реактивные шахеды стали полным провалом РФ: озвучена неожиданная причина

В ходе одной из недавних атак на Киев российские войска применили беспилотники с реактивными двигателями. Такие аппараты представляют серьезную угрозу прежде всего из-за высокой скорости, однако имеют и уязвимую особенность, которую успешно использует украинская противовоздушная оборона. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

По его словам, реактивные беспилотники во время полета оставляют заметный след, что значительно облегчает их обнаружение. Именно это позволяет силам ПВО эффективно перехватывать такие цели, особенно с учетом усиления украинской обороны современными зенитно-ракетными комплексами, поступающими от международных партнеров.

Рассвет пояснил, что по принципу действия реактивный БпЛА фактически можно приравнять к крылатой ракете. Несмотря на разные типы аэродинамических целей, их объединяет наличие реактивного двигателя, который обеспечивает большую скорость и делает эти аппараты более сложными для перехвата традиционными средствами.

В то же время именно реактивный двигатель создает тепловой след, хорошо фиксирующий системы ПВО. Это позволяет зенитным комплексам с тепловыми головками самонаведения быстро брать цель на сопровождение и уничтожать ее. Эксперт отметил, что Россия теоретически могла бы массово оснащать дроны реактивными двигателями, однако на практике такие цели успешно сбиваются украинской обороной.

В частности, важную роль играет помощь Великобритании, передавшая Украине более десяти современных зенитных комплексов Raven вместе с ракетами, а также системы, адаптированные под украинские ракеты Р-73.

Подытоживая, Роман Свитан подчеркнул: при правильно выстроенной системе противовоздушной обороны реактивные беспилотники могут даже стать приоритетными целями для уничтожения по сравнению с дронами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.

