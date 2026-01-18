Політики знову на дні: яким професіям люди найбільше довіряють

Рівень довіри суспільства до різних професій продовжує демонструвати разючий контраст між тими, хто рятує життя й навчає, та тими, хто формує політичний і медійний порядок денний. Про це свідчать дані Глобального індексу довіри Ipsos. Це масштабне міжнародне дослідження, що вимірює, кому люди готові довіряти у різних країнах світу.

Який професіям люди найбільше довіряють. Фото з відкритих джерел

Найвищі позиції у рейтингу довіри традиційно посідають лікарі. Їм довіряють 58% опитаних. Цей показник залишається стабільно високим упродовж останніх років. Понад половину позитивних оцінок також отримали науковці та вчителі.

Відносно високі рівні довіри мають також збройні сили, поліція та працівники сфери обслуговування. Їх сприймають як тих, хто забезпечує базову безпеку й стабільність у повсякденному житті.

Кому у світі довіряють найбільше. Дослідження Ipsos Global Trustworthiness Index

Натомість політики вкотре опинилися внизу списку. Лише 15% респондентів заявили, що довіряють їм, і це найнижчий показник серед усіх професій. На одному рівні з політиками опинилися інфлюенсери соціальних мереж, чий вплив зростає, але довіра залишається вкрай низькою. Трохи вище, але все ще в "червоній зоні" за довірою перебувають міністри урядів та керівники рекламної індустрії. Вони програють у довірі журналістам, таксистам, банкірам та суддям.

