logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Політики знову на дні: яким професіям люди найбільше довіряють
commentss НОВИНИ Всі новини

Політики знову на дні: яким професіям люди найбільше довіряють

Глобальний індекс довіри Ipsos показав, що лікарі, вчені та вчителі лідирують, а політики й інфлюенсери знаходяться в кінці рейтингу.

18 січня 2026, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Рівень довіри суспільства до різних професій продовжує демонструвати разючий контраст між тими, хто рятує життя й навчає, та тими, хто формує політичний і медійний порядок денний. Про це свідчать дані Глобального індексу довіри Ipsos. Це масштабне міжнародне дослідження, що вимірює, кому люди готові довіряти у різних країнах світу.

Політики знову на дні: яким професіям люди найбільше довіряють

Який професіям люди найбільше довіряють. Фото з відкритих джерел

Найвищі позиції у рейтингу довіри традиційно посідають лікарі. Їм довіряють 58% опитаних. Цей показник залишається стабільно високим упродовж останніх років. Понад половину позитивних оцінок також отримали науковці та вчителі.

Відносно високі рівні довіри мають також збройні сили, поліція та працівники сфери обслуговування. Їх сприймають як тих, хто забезпечує базову безпеку й стабільність у повсякденному житті.

Політики знову на дні: яким професіям люди найбільше довіряють - фото 2

Кому у світі довіряють найбільше. Дослідження Ipsos Global Trustworthiness Index

Натомість політики вкотре опинилися внизу списку. Лише 15% респондентів заявили, що довіряють їм, і це найнижчий показник серед усіх професій. На одному рівні з політиками опинилися інфлюенсери соціальних мереж, чий вплив зростає, але довіра залишається вкрай низькою. Трохи вище, але все ще в "червоній зоні" за довірою перебувають міністри урядів та керівники рекламної індустрії. Вони програють у довірі журналістам, таксистам, банкірам та суддям.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, кому найбільше довіряють українці, а хто викликає сумніви.

Також "Коментарі" писали про рейтинг країн, де у світі народжується найбільше дітей за одну годину. Яка ситуація в Україні з цим показником.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини