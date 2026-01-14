logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Де у світі народжується найбільше дітей за одну годину: яка ситуація в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Де у світі народжується найбільше дітей за одну годину: яка ситуація в Україні

У яких країнах щогодини народжується найбільше немовлят.

14 січня 2026, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Щороку у світі народжується близько 130 мільйонів дітей. У середньому це понад 15 тисяч немовлят щогодини. Однак цей показник розподілений украй нерівномірно і левова частка новонароджених припадає лише на кілька країн, насамперед в Азії та Африці. Дані за 2025 рік чітко демонструють глобальні демографічні контрасти.

Де у світі народжується найбільше дітей за одну годину: яка ситуація в Україні

Де у світі народжується найбільше дітей. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними ООН, абсолютним лідером за народжуваністю залишається Індія. Щогодини там з’являється на світ понад 2600 дітей. Такий стрімкий приріст пояснюється молодою віковою структурою населення та все ще високою народжуваністю, попри економічні й соціальні виклики.

На другому місці в рейтингу опинився Китай, де народжується близько 1000 дітей за годину. Однак ця цифра приховує глибоку кризу в КНР. Після десятиліть політики обмеження народжуваності країна увійшла в період скорочення населення та намагається стимулювати народжуваність.

Де у світі народжується найбільше дітей за одну годину: яка ситуація в Україні - фото 2

Рейтинг країн за народжуваністю дітей на годину

До першої десятки рейтингу країн за народжуваністю також входять Нігерія, Пакистан, Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Індонезія та Бангладеш. Більшість з цих країн розташовані в Африці та Південній Азії, регіонах із наймолодшим населенням у світі. Жодна країна з Європи не потрапила у рейтинг.

США стали головним винятком у списку. Попри відносно високу кількість народжень у годину через велику кількість населення, країна вже кілька років фіксує стійке зниження народжуваності.

В Україні кожну годину народжується близько 20 дітей. Це в 130 разів менше, ніж в Індії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай вирішив повернути податок на презервативи, як спосіб боротьби зі стрімким падінням народжуваності.

Також "Коментарі" писали про те, скільки дітей у світі народжується поза шлюбом і яке місце займає Україна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини