Де у світі народжується найбільше дітей за одну годину: яка ситуація в Україні

Щороку у світі народжується близько 130 мільйонів дітей. У середньому це понад 15 тисяч немовлят щогодини. Однак цей показник розподілений украй нерівномірно і левова частка новонароджених припадає лише на кілька країн, насамперед в Азії та Африці. Дані за 2025 рік чітко демонструють глобальні демографічні контрасти.

Де у світі народжується найбільше дітей. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними ООН, абсолютним лідером за народжуваністю залишається Індія. Щогодини там з’являється на світ понад 2600 дітей. Такий стрімкий приріст пояснюється молодою віковою структурою населення та все ще високою народжуваністю, попри економічні й соціальні виклики.

На другому місці в рейтингу опинився Китай, де народжується близько 1000 дітей за годину. Однак ця цифра приховує глибоку кризу в КНР. Після десятиліть політики обмеження народжуваності країна увійшла в період скорочення населення та намагається стимулювати народжуваність.

Рейтинг країн за народжуваністю дітей на годину

До першої десятки рейтингу країн за народжуваністю також входять Нігерія, Пакистан, Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Індонезія та Бангладеш. Більшість з цих країн розташовані в Африці та Південній Азії, регіонах із наймолодшим населенням у світі. Жодна країна з Європи не потрапила у рейтинг.

США стали головним винятком у списку. Попри відносно високу кількість народжень у годину через велику кількість населення, країна вже кілька років фіксує стійке зниження народжуваності.

В Україні кожну годину народжується близько 20 дітей. Це в 130 разів менше, ніж в Індії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай вирішив повернути податок на презервативи, як спосіб боротьби зі стрімким падінням народжуваності.

Також "Коментарі" писали про те, скільки дітей у світі народжується поза шлюбом і яке місце займає Україна.