Где в мире рождается больше детей за один час: какая ситуация в Украине

Ежегодно в мире рождается около 130 миллионов детей. В среднем это более 15 тысяч младенцев каждый час. Однако этот показатель распределен крайне неравномерно и львиная доля новорожденных приходится лишь на несколько стран, прежде всего в Азии и Африке. Данные за 2025 год отчетливо показывают глобальные демографические контрасты.

Где в мире рождается больше всего детей. Фото из открытых источников

Согласно данным ООН, абсолютным лидером по рождаемости остается Индия. Ежечасно там появляется на свет более 2600 детей. Такой стремительный прирост объясняется молодой возрастной структурой населения и высокой рождаемостью, несмотря на экономические и социальные вызовы.

На втором месте в рейтинге оказался Китай, где рождается около 1000 детей в час. Однако эта цифра скрывает глубокий кризис в КНР. После десятилетий политики ограничения рождаемости страна вошла в период сокращения населения и пытается стимулировать рождаемость.

Рейтинг стран по рождаемости детей в час

В первую десятку рейтинга стран по рождаемости также входят Нигерия, Пакистан, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Индонезия и Бангладеш. Большинство этих стран расположены в Африке и Южной Азии, регионах с самым молодым населением в мире. Ни одна страна из Европы не попала в рейтинг.

США стали основным исключением в перечне. Несмотря на относительно высокое количество рождений в час из-за большого количества населения, страна уже несколько лет фиксирует устойчивое снижение рождаемости.

В Украине каждый час рождается около 20 детей. Это в 130 раз меньше, чем в Индии.

