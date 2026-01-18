Политики снова на дне: каким профессиям люди больше всего доверяют

Уровень доверия общества к разным профессиям продолжает демонстрировать поразительный контраст между теми, кто спасает жизнь и обучает, и теми, кто формирует политическую и медийную повестку дня. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса доверия Ipsos. Это масштабное международное исследование, измеряющее, кому люди готовы доверять в разных странах мира.

Самые высокие позиции в рейтинге доверия традиционно занимают врачи. Им доверяют 58% опрошенных. Этот показатель остается стабильно высоким за последние годы. Более половины положительных оценок также получили ученые и учителя.

Относительно высокие уровни доверия также имеют вооруженные силы, полиция и работники сферы обслуживания. Их воспринимают как тех, кто обеспечивает базовую безопасность и стабильность в повседневной жизни.

В свою очередь политики в очередной раз оказались внизу списка. Лишь 15% респондентов заявили, что доверяют им, и это самый низкий показатель среди всех профессий. На одном уровне с политиками оказались инфлюэнсеры социальных сетей, чье влияние растет, но доверие остается крайне низким. Несколько выше, но все еще в "красной зоне" по доверию находятся министры правительств и руководители рекламной индустрии. Они проигрывают в доверии журналистам, таксистам, банкирам и судьям.

