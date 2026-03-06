Нові правила роботи з 14 березня: українцям більше не дозволять «заморожувати» трудові договори на невизначений час

В Україні з 14 березня набувають чинності нові правила у сфері трудових відносин під час воєнного стану. Йдеться про обмеження терміну одностороннього призупинення трудових договорів, яке раніше могло тривати практично без чітких часових рамок.

З 14 березня в Україні змінюються правила призупинення трудових договорів

Зміни мають на меті вивести трудові відносини з так званого “замороженого” стану та захистити працівників, які іноді місяцями залишалися без роботи та зарплати, формально залишаючись у штаті підприємств, повідомляє PMG.

Відтепер максимальний строк призупинення трудового договору становитиме 90 календарних днів. Після закінчення цього періоду дія договору автоматично відновлюється, а працівник має повернутися до виконання своїх обов’язків. Водночас роботодавець зобов’язаний забезпечити його роботою та виплатою заробітної плати.

Продовжити призупинення після цього строку можна лише за взаємною згодою працівника та роботодавця. Навіть у такому випадку період не може перевищувати тривалість воєнного стану.

Окремо закон передбачає правило, яке має захистити працівників від раптових викликів на роботу. Якщо роботодавець вирішує відновити роботу раніше, ніж завершиться строк призупинення, він повинен видати відповідний наказ і повідомити працівника щонайменше за 14 календарних днів до виходу на роботу. Це дає людям час підготуватися — особливо тим, хто тимчасово переїхав до іншого міста або знайшов підробіток.

Якщо після завершення 90-денного строку підприємство не може відновити роботу — наприклад, через руйнування або інші наслідки війни — закон передбачає припинення трудового договору. У такому випадку роботодавець повинен провести повний розрахунок із працівником, включно із виплатою заробітної плати та компенсацією за невикористану відпустку.

Також встановлено чіткі правила щодо документів. Трудову книжку роботодавець має видати не пізніше наступного робочого дня після письмової вимоги працівника. Якщо ж доступ до документів втрачено — наприклад через окупацію, пожежу чи руйнування підприємства — роботодавець повинен оформити дублікат у встановлені законодавством строки.

Фахівці з трудового права пояснюють, що нововведення покликане збалансувати інтереси бізнесу та працівників у складних умовах воєнного стану, коли багато підприємств змушені тимчасово зупиняти діяльність.

