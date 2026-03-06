Новые правила работы с 14 марта: украинцам больше не разрешат «замораживать» трудовые договоры на неопределенное время

В Украине с 14 марта вступают в силу новые правила в сфере трудовых отношений во время военного положения. Речь идет об ограничении срока односторонней приостановки трудовых договоров , которая раньше могла продолжаться практически без четких временных рамок.

С 14 марта в Украине изменяются правила приостановки трудовых договоров

Изменения призваны вывести трудовые отношения из так называемого "замороженного" состояния и защитить работников , которые иногда месяцами оставались без работы и зарплаты, формально оставаясь в штате предприятий, сообщает PMG.

Теперь максимальный срок приостановления трудового договора составит 90 календарных дней . По истечении этого периода действие договора автоматически возобновляется , а работник должен вернуться к исполнению своих обязанностей. В то же время работодатель обязан обеспечить его работой и выплатой заработной платы.

Продлить приостановку после этого срока можно только по взаимному согласию работника и работодателя . Даже в таком случае период не может превышать продолжительность военного положения.

Отдельно закон предусматривает правило, которое должно оградить работников от внезапных вызовов на работу. Если работодатель решает возобновить работу раньше, чем истечет срок приостановления , он должен выдать соответствующий приказ и сообщить работнику не менее чем за 14 календарных дней до выхода на работу. Это дает людям время подготовиться, особенно тем, кто временно переехал в другой город или нашел подработку.

Если по истечении 90-дневного срока предприятие не может возобновить работу — например, из-за разрушения или других последствий войны — закон предусматривает прекращение трудового договора . В таком случае работодатель должен произвести полный расчет с работником, включая выплату заработной платы и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Также установлены четкие правила по документам. Трудовую книгу работодатель должен издать не позднее следующего рабочего дня после письменного требования работника . Если же доступ к документам потерян — например из-за оккупации, пожара или разрушения предприятия — работодатель должен оформить дубликат в установленные законодательством сроки.

Специалисты по трудовому праву объясняют, что нововведение призвано сбалансировать интересы бизнеса и работников в сложных условиях военного положения , когда многие предприятия вынуждены временно останавливать деятельность.

