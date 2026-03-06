Переселенців знову ігнорують: у Раді наголосили, що виплати мають бути для всіх

Уряд України затвердив механізм виплат для мешканців гірських населених пунктів на 2026 рік, який передбачає суттєву фінансову підтримку. Йдеться про щомісячну 20-відсоткову надбавку до державних стипендій, соціальної допомоги та пенсійних виплат. Однак, за словами народного депутата Павла Фролова, чинна система містить суттєву юридичну прогалину щодо внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці

Наразі статус громадянина, який мешкає в гірській місцевості, залишається недоступним для багатьох переселенців через бюрократичні перепони.

"Це позбавляє майже 100 тисяч людей, які через війну вимушено перемістилися до гірських районів України, права на законну доплату", — наголосив парламентар.

Для розв’язання цієї проблеми група депутатів спільно з благодійним фондом "Рокада" розробила пакет змін до нормативних актів. Ключовим інструментом має стати законопроєкт №12300, який уже отримав схвалення профільного комітету Верховної Ради.

"Прийняття нашого законопроєкту №12300 дозволить ВПО підтверджувати проживання в горах довідкою про взяття на облік", — пояснив Фролов.

Народний обранець закликав колег по парламенту та Кабінет Міністрів максимально оперативно розглянути запропоновані ініціативи. Він підкреслив, що державна підтримка має бути справедливою та інклюзивною.

"Уряд та парламент мають невідкладно розглянути обидва наші документи, адже кожен переселенець має відчувати підтримку держави незалежно від того, де йому довелося будувати життя наново", — підсумував депутат.

Впровадження цих змін дозволить тисячам сімей, що знайшли прихисток у Карпатах та інших гірських масивах, отримати додатковий фінансовий ресурс для адаптації на новому місці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року підтвердити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсій чи страхових виплат від Російської Федерації. Інакше нарахування можуть бути припинені.