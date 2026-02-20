Пенсії під загрозою: переселенцям дали жорсткий дедлайн, виплати можуть зупинити вже навесні

Внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року підтвердити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсій чи страхових виплат від Російська Федерація. Інакше нарахування можуть бути припинені.

У відомстві пояснили: громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію у період із 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не надали відповідного підтвердження, продовжать отримувати виплати лише тимчасово – максимум до 1 квітня. Після цієї дати фінансування може бути зупинене, якщо необхідну інформацію не буде подано.

Ця вимога стосується насамперед тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також громадян, які виїхали звідти на підконтрольну Україні територію або перебувають за кордоном. Держава прагне переконатися, що такі особи не отримують одночасно виплати з двох джерел.

Подати інформацію можна кількома способами. Найпростіший варіант – скористатися особистим кабінетом на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або пройти ідентифікацію через відеозв’язок із представником установи. Також дозволяється надіслати заяву поштою до відповідного територіального органу.

Крім того, необхідні дані можна вказати під час подання заяви про призначення, поновлення чи продовження пенсії. До документів обов’язково додається підтвердження, що людина перебуває в живих.

У Пенсійному фонді наголошують: ця процедура є обов’язковою. Її ігнорування може призвести до повного припинення виплат, навіть якщо людина має на них законне право.

