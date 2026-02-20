Пенсии под угрозой: переселенцам дали жесткий дедлайн, выплаты могут остановить уже весной

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающих пенсий или страховых выплат от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.

В ведомстве пояснили: граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не предоставившие соответствующего подтверждения, продолжат получать выплаты только временно – максимум до 1 апреля. После этой даты финансирование может быть остановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.

Это требование касается прежде всего проживающих на временно оккупированных территориях, а также граждан, выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию или находящихся за границей. Государство стремится убедиться, что такие лица не получают одновременно выплаты из двух источников.

Предоставить информацию можно несколькими способами. Самый простой вариант – воспользоваться личным кабинетом на портале электронных услуг Пенсионного фонда или пройти идентификацию через видеосвязь с представителем учреждения. Также разрешается отправить заявление по почте в соответствующий территориальный орган.

Кроме того, необходимые данные можно указать при подаче заявления о назначении, возобновлении или продлении пенсии. К документам обязательно прилагается подтверждение, что человек находится в живых.

В Пенсионном фонде подчеркивают: эта процедура обязательна. Ее игнорирование может привести к полному прекращению выплат, даже если человек имеет на них законное право.

