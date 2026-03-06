Переселенцев снова игнорируют: в Раде подчеркнули, что выплаты должны быть для всех

Рубрики
Недилько Ксения
Правительство Украины утвердило механизм выплат для жителей горных населенных пунктов на 2026 год, предусматривающий существенную финансовую поддержку. Речь идет о ежемесячной 20-процентной надбавке к государственным стипендиям, социальной помощи и пенсионным выплатам. Однако, по словам народного депутата Павла Фролова, действующая система содержит существенный юридический пробел в отношении внутренне перемещенных лиц.
Переселенцы
Статус гражданина, который проживает в горной местности, остается недоступным для многих переселенцев из-за бюрократических преград.
Для решения этой проблемы группа депутатов совместно с благотворительным фондом "Рокада" разработала пакет изменений в нормативные акты. Ключевым инструментом должен стать законопроект №12300, уже получивший одобрение профильного комитета Верховной Рады.
Народный избранник призвал коллег по парламенту и Кабинету Министров максимально оперативно рассмотреть предложенные инициативы. Он подчеркнул, что государственная поддержка должна быть справедливой и инклюзивной.
"Правительство и парламент должны безотлагательно рассмотреть оба наших документа, ведь каждый переселенец должен чувствовать поддержку государства независимо от того, где ему пришлось строить жизнь заново", — подытожил депутат.
Внедрение этих изменений позволит тысячам семей, нашедших убежище в Карпатах и других горных массивах, получить дополнительный финансовый ресурс для адаптации на новом месте.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 года подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающие пенсии или страховые выплаты от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.