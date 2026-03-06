Переселенцев снова игнорируют: в Раде подчеркнули, что выплаты должны быть для всех

Правительство Украины утвердило механизм выплат для жителей горных населенных пунктов на 2026 год, предусматривающий существенную финансовую поддержку. Речь идет о ежемесячной 20-процентной надбавке к государственным стипендиям, социальной помощи и пенсионным выплатам. Однако, по словам народного депутата Павла Фролова, действующая система содержит существенный юридический пробел в отношении внутренне перемещенных лиц.

Переселенцы

Статус гражданина, который проживает в горной местности, остается недоступным для многих переселенцев из-за бюрократических преград.

"Это лишает почти 100 тысяч человек, которые из-за войны вынужденно переместились в горные районы Украины, права на законную доплату", — подчеркнул парламентарий.

Для решения этой проблемы группа депутатов совместно с благотворительным фондом "Рокада" разработала пакет изменений в нормативные акты. Ключевым инструментом должен стать законопроект №12300, уже получивший одобрение профильного комитета Верховной Рады.

"Принятие нашего законопроекта №12300 позволит ВПЛ подтверждать проживание в горах справкой о взятии на учет", — пояснил Фролов.

Народный избранник призвал коллег по парламенту и Кабинету Министров максимально оперативно рассмотреть предложенные инициативы. Он подчеркнул, что государственная поддержка должна быть справедливой и инклюзивной.

"Правительство и парламент должны безотлагательно рассмотреть оба наших документа, ведь каждый переселенец должен чувствовать поддержку государства независимо от того, где ему пришлось строить жизнь заново", — подытожил депутат.

Внедрение этих изменений позволит тысячам семей, нашедших убежище в Карпатах и других горных массивах, получить дополнительный финансовый ресурс для адаптации на новом месте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 года подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающие пенсии или страховые выплаты от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.