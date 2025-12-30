"Найкращий бос у світі" виплатив співробітникам шалені бонуси: яка сума

Коли американську компанію Fibrebond продали за 1,7 мільярда доларів, її генеральний директор Грем Вокер поставив покупцям незвичну умову. Частина коштів від угоди мала піти не власникам чи топменеджменту, а звичайним співробітникам. У результаті понад 500 працівників отримають бонуси на загальну суму 240 мільйонів доларів.

Генеральний директор Fibrebond Грем Вокер. Фото з відкритих джерел

Компанія Fibrebond — це виробник сталевих конструкцій для телекомунікаційних веж і центрів обробки даних. Вона була заснована у 1982 році Клодом Вокером, батьком нинішнього головного директора. У середині 2000-х управління компанією перебрали на себе його сини — Грем і його брат.

У квітні 2025 року вони оголосили про злиття з міжнародною корпорацією з управління енергоспоживанням Eaton. Сума угоди склала 1,7 млрд доларів, але для Грема Вокера ключовим було не лише саме поглинання, а й доля людей, які роками будували бізнес.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Вокер прямо заявив потенційним покупцям, що 15% виручки від продажу компанії мають стати бонусами для співробітників Fibrebond. Згідно з домовленістю, понад 500 співробітників отримають бонуси у розмірі близько 443 тисяч доларів на людину. Виплати відбуватимуться протягом п’яти років, за умови, що працівники залишатимуться у компанії.

Грем Вокер попросив співробітників у майбутньому поділитися історіями про те, як бонуси вплинули на їхнє життя.

"Сподіваюся, мені буде 80 років, і я отримаю електронного листа про те, як це змінило долю когось", — написав Вокер у листі до співробітників.

Грем Вокер офіційно залишить посаду генерального директора 31 грудня.

