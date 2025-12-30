"Найкращий бос у світі" виплатив співробітникам шалені бонуси: яка сума

Рубрики
Коли американську компанію Fibrebond продали за 1,7 мільярда доларів, її генеральний директор Грем Вокер поставив покупцям незвичну умову. Частина коштів від угоди мала піти не власникам чи топменеджменту, а звичайним співробітникам. У результаті понад 500 працівників отримають бонуси на загальну суму 240 мільйонів доларів.
Генеральний директор Fibrebond Грем Вокер. Фото з відкритих джерел
Компанія Fibrebond — це виробник сталевих конструкцій для телекомунікаційних веж і центрів обробки даних. Вона була заснована у 1982 році Клодом Вокером, батьком нинішнього головного директора. У середині 2000-х управління компанією перебрали на себе його сини — Грем і його брат.
У квітні 2025 року вони оголосили про злиття з міжнародною корпорацією з управління енергоспоживанням Eaton. Сума угоди склала 1,7 млрд доларів, але для Грема Вокера ключовим було не лише саме поглинання, а й доля людей, які роками будували бізнес.
Як повідомляє The Wall Street Journal, Вокер прямо заявив потенційним покупцям, що 15% виручки від продажу компанії мають стати бонусами для співробітників Fibrebond. Згідно з домовленістю, понад 500 співробітників отримають бонуси у розмірі близько 443 тисяч доларів на людину. Виплати відбуватимуться протягом п’яти років, за умови, що працівники залишатимуться у компанії.
Грем Вокер попросив співробітників у майбутньому поділитися історіями про те, як бонуси вплинули на їхнє життя.
Грем Вокер офіційно залишить посаду генерального директора 31 грудня.
