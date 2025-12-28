Зарплати зростуть у 2,5 раза: уряд різко підвищує оклади соціальним працівникам з січня

В Україні ухвалили важливе соціальне рішення: з 1 січня 2026 року зарплати соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза. Відповідне рішення прийняв уряд, про що офіційно повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Соціальні працівники отримають суттєве підвищення зарплат уже з 2026 року

Йдеться про суттєве підвищення посадових окладів фахівців соціальної сфери, від яких безпосередньо залежить доступність і якість соціальної допомоги, реабілітації та підтримки вразливих груп населення.

Конкретні цифри виглядають так:

Соціальний менеджер із 15-м тарифним розрядом замість 8 242 грн отримуватиме 20 607 грн , що означає зростання на 150% .

Фахівець із соціальної роботи тепер матиме 16 932 грн окладу замість попередніх 6 773 грн.

У міністерстві наголошують, що робота соціальних працівників потребує не лише професійних навичок, а й високого рівня емоційної залученості, співчуття та психологічної стійкості.

“Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу — не лише фахового, а й людського. Підвищення оплати праці є кроком до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших”, — зазначили у відомстві.

Очікується, що це рішення допоможе зменшити кадровий дефіцит у соціальній сфері, підвищити мотивацію працівників та покращити якість соціальних послуг по всій країні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що в Україні зросла середня зарплата. Найбільше у жовтні заробляли у Києві – в середньому 40 738 грн, на другій позиції – Луганська область (30 675 грн), на третьому місці – Дніпропетровщина (27 892 грн). Найнижчою середня заробітна плата у жовтні була: 19343 грн – у Чернівецькій області; 19 920 – у Кіровоградській області; 20561 – на Чернігівщині.