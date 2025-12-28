Зарплаты возрастут в 2,5 раза: правительство резко повышает оклады социальным работникам с января

В Украине было принято важное социальное решение: с 1 января 2026 года зарплаты социальных работников вырастут почти в 2,5 раза . Соответствующее решение приняло правительство, о чем официально сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства .

Социальные работники получат существенное повышение зарплат уже с 2026 года

Речь идет о существенном повышении должностных окладов специалистов социальной сферы , от которых напрямую зависит доступность и качество социальной помощи, реабилитации и поддержки уязвимых групп населения.

Конкретные цифры выглядят так:

Социальный менеджер с 15-м тарифным разрядом вместо 8 242 грн будет получать 20 607 грн , что означает рост на 150% .

У специалиста по социальной работе теперь будет 16 932 грн оклада вместо предыдущих 6 773 грн .

В министерстве подчеркивают, что работа социальных работников требует не только профессиональных навыков, но и высокого уровня эмоциональной вовлеченности, сострадания и психологической стойкости .

"Работа социального работника требует большого ресурса — не только профессионального, но и человеческого. Повышение оплаты труда — шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других" , — отметили в ведомстве.

Ожидается, что это решение поможет снизить кадровый дефицит в социальной сфере , повысить мотивацию работников и улучшить качество социальных услуг по всей стране.

