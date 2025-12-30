"Лучший босс в мире" выплатил сотрудникам безумные бонусы: какая сумма

Когда американская компания Fibrebond была продана за 1,7 миллиарда долларов, ее генеральный директор Грэм Уокер поставил покупателям необычное условие. Часть средств от сделки должна была пойти не владельцам или топ-менеджменту, а обычным сотрудникам. В результате более 500 работников получат бонусы на общую сумму 240 миллионов долларов.

Генеральный директор Fibrebond Грэм Уокер. Фото из открытых источников

Компания Fibrebond – это производитель стальных конструкций для телекоммуникационных башен и центров обработки данных. Она была основана в 1982 году Клодом Уокером, отцом нынешнего главного директора. В середине 2000-х управление компанией перебрали на себя его сыновья – Грэм и его брат.

В апреле 2025 года они объявили о слиянии с международной корпорацией по управлению энергопотреблением Eaton. Сумма сделки составила 1,7 млрд долларов, но для Грэма Уокера ключевым было не только само поглощение, но и судьба людей, годами строивших бизнес.

Как сообщает The Wall Street Journal, Уокер прямо заявил потенциальным покупателям, что 15% выручки от продаж компании должны стать бонусами для сотрудников Fibrebond. Согласно договоренности, более 500 сотрудников получат бонусы в размере около 443 тысяч долларов на человека. Выплаты будут производиться в течение пяти лет, при условии, что работники будут оставаться в компании.

Грэм Уокер попросил сотрудников в будущем поделиться историями о том, как бонусы повлияли на их жизнь.

"Надеюсь, мне будет 80 лет, и я получу электронное письмо о том, как это изменило судьбу кого-то", — написал Уокер в письме к сотрудникам.

Грэм Уокер официально покинет пост генерального директора 31 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство резко повышает оклады. У кого зарплаты вырастут в 2,5 раза.

Также "Комментарии" писали, что испанская компания ввела официальный получасовой перерыв на мастурбацию.