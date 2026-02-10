На Заході розкрили інсайд про реальні цілі Кремля на переговорах: чого хоче Путін від України

Росія використовує мирні переговори як інструмент тиску та маніпуляцій, прагнучи відновити відносини зі США без наміру зупиняти агресію проти України. Такі дані наводить Bloomberg, посилаючись на щорічний звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Фото: з відкритих джерел

Естонські спецслужби відзначають, що Кремль продовжує переслідувати довгострокові стратегічні цілі у війні проти України, і останнє посилення риторики про мирні переговори слід розглядати лише як тактику для виграшу часу.

За інформацією естонської розвідки, Москва дала вказівки державним структурам демонструвати готовність до діалогу з Вашингтоном. Основна мета — відновити повноцінні контакти зі США, що могло б дозволити відновлення авіасполучення, спрощення візового режиму для бізнес-еліти, а також створити умови для шпигунської діяльності та доступу до товарів під санкціями.

У документі підкреслюється, що економічні труднощі через падіння видобутку нафти загострюють внутрішні суперечності серед еліти, тож послаблення або скасування санкцій є критично важливим для утримання влади Володимира Путіна.

"Кремль лише вдає зацікавленість у мирних переговорах, сподіваючись відновити двосторонні відносини зі США до попереднього рівня та закріпити поразку України", — наголошують естонські розвідники.

Крім того, Москва зацікавлена у співпраці зі США з питань ядерної безпеки, що дозволяє їй зберігати імідж великої держави та вести ширшу безпекову стратегію, зокрема щодо обмежень діяльності НАТО. Один із потенційних сценаріїв Кремля — створення фонду післявоєнної відбудови за рахунок заморожених активів на Заході, що дало б Росії механізм тиску на Україну та фінансування пропаганди.

Розвідка також попереджає, що навіть у разі укладання мирної угоди російський військово-промисловий комплекс залишатиметься загрозою, а Москва продовжить прагнути обмежити активність НАТО вздовж своїх кордонів.

"Росія, швидше за все, готується до майбутнього конфлікту, навіть попри те, що її війна проти України триває", — зазначається у звіті.

