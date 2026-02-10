Україна може знищити смертельну зброю Путіна ще до її запуску: названо несподівану умову

Знищення ворожих балістичних ракет є найбільш ефективним не під час їхнього польоту, а ще на етапі підготовки до запуску. Таку позицію в ефірі телеканалу "Київ 24" озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи критику на адресу Повітряних сил ЗСУ та питання протидії російській балістиці.

Фото: з відкритих джерел

За словами фахівця, ключову роль у цьому відіграють розвіддані та наявність відповідних засобів ураження. Саме своєчасне виявлення пускових установок дозволяє завдавати превентивних ударів і не доводити ситуацію до перехоплення ракет у повітрі.

"Балістику можна знищувати не тоді, коли вона летить до нас. А тоді, коли її збираються запустити. Для цього необхідна розвідка, для цього . повинні бути необхідні засоби ураження", — наголосив Криволап.

Експерт пояснив, що йдеться, зокрема, про використання власних балістичних або крилатих ракет, які здатні оперативно реагувати на висування російських комплексів "Іскандер" на бойові позиції. За такого підходу пускові установки можна знищувати ще до моменту старту ракет.

Криволап зазначив, що дальність "Іскандерів", які наразі перебувають на озброєнні РФ, сягає близько 500 кілометрів. Водночас ці комплекси, за його словами, не наближаються ближче ніж на 100–150 кілометрів до українського кордону. Це створює можливості для їх ураження на підходах — за умови наявності високоточних і швидко розгортуваних балістичних засобів.

Водночас експерт визнав, що реалізація власних українських балістичних програм наразі просувається повільно. За його словами, на це впливає низка чинників, через що відповідні проєкти поки що не дають очікуваного результату.

