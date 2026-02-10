Украина может уничтожить смертельное оружие Путина еще до его запуска: названо неожиданное условие

Уничтожение вражеских баллистических ракет наиболее эффективно не во время их полета, а еще на этапе подготовки к запуску. Такую позицию в эфире телеканала "Киев 24" озвучил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя критику в адрес Воздушных сил ВСУ и вопрос противодействия российской баллистике.

Фото: из открытых источников

По словам специалиста, ключевую роль в этом играют разведданные и наличие соответствующих средств поражения. Самое своевременное обнаружение пусковых установок позволяет наносить превентивные удары и не доводить ситуацию до перехвата ракет в воздухе.

"Балистику можно уничтожать не тогда, когда она летит к нам. А когда ее собираются запустить. Для этого необходима разведка, для этого . должны быть необходимые средства поражения", — подчеркнул Криволап.

Эксперт пояснил, что речь идет, в частности, об использовании собственных баллистических или крылатых ракет, которые способны оперативно реагировать на выдвижение российских комплексов Искандер на боевые позиции. При таком подходе пусковые установки можно уничтожать еще до момента старта ракет.

Криволап отметил, что дальность "Искандеров", находящихся на вооружении РФ, достигает около 500 километров. В то же время, эти комплексы, по его словам, не приближаются ближе чем на 100–150 километров к украинской границе. Это создает возможности для их поражения на подходах — при наличии высокоточных и быстро развертываемых баллистических средств.

В то же время эксперт признал, что реализация собственных украинских баллистических программ продвигается медленно. По его словам, на это влияет ряд факторов, из-за чего соответствующие проекты пока не дают ожидаемого результата.

