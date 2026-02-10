На Западе раскрыли инсайд о реальных целях Кремля на переговорах: чего хочет Путин от Украины

Россия использует мирные переговоры как инструмент давления и манипуляций, стремясь возобновить отношения с США без намерения останавливать агрессию против Украины. Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на ежегодный отчет службы внешней разведки Эстонии.

Фото: из открытых источников

Эстонские спецслужбы отмечают, что Кремль продолжает преследовать долгосрочные стратегические цели в войне против Украины и последнее усиление риторики о мирных переговорах следует рассматривать только как тактику для выигрыша времени.

По информации эстонской разведки, Москва дала указания государственным структурам демонстрировать готовность к диалогу с Вашингтоном. Основная цель – восстановить полноценные контакты с США, что могло бы позволить возобновление авиасообщения, упрощение визового режима для бизнес-элиты, а также создать условия для шпионской деятельности и доступа к товарам под санкциями.

В документе подчеркивается, что экономические трудности из-за падения добычи нефти обостряют внутренние противоречия среди элиты, поэтому ослабление или отмена санкций критически важно для удержания власти Владимира Путина.

"Кремль лишь представляет интерес в мирных переговорах, надеясь возобновить двусторонние отношения с США до прежнего уровня и закрепить поражение Украины", — подчеркивают эстонские разведчики.

Кроме того, Москва заинтересована в сотрудничестве с США по ядерной безопасности, что позволяет ей сохранять имидж великого государства и вести более широкую стратегию безопасности, в частности по ограничениям деятельности НАТО. Один из потенциальных сценариев Кремля — создание фонда послевоенного восстановления за счет замороженных активов на Западе, что даст России механизм давления на Украину и финансирование пропаганды.

Разведка также предупреждает, что даже при заключении мирного соглашения российский военно-промышленный комплекс будет оставаться угрозой, а Москва продолжит стремиться ограничить активность НАТО вдоль своих границ.

"Россия, скорее всего, готовится к предстоящему конфликту, даже несмотря на то, что ее война против Украины продолжается", — отмечается в отчете.

Как уже писали "Комментарии", уничтожение вражеских баллистических ракет наиболее эффективно не во время их полета, а еще на этапе подготовки к запуску. Такую позицию в эфире телеканала "Киев 24" озвучил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя критику в адрес Воздушных сил ВСУ и вопрос противодействия российской баллистике.