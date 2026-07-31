Мобілізація МС Зіпулі: автора відомого інтернет-мему «тяу-тяу-тяу» призвали до лав ЗСУ

В Україні мобілізували відомого інтернет-виконавця та блогера Андрія Посисаєва, який здобув широку популярність під псевдонімом МС Зіпуля завдяки вірусному хіту "Ну нічого страшного" та фірмовій фразі "тяу-тяу-тяу". Інформація про призов артиста до лав Збройних сил України оперативно з'явилася на його офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

МС Зіпуля. Фото з відкритих джерел

Оприлюднена представниками музиканта інформація викликала жваве обговорення у мережі, оскільки оточення Зіпулі заявляє про серйозні процедурні порушення під час призову. Зокрема, автори допису стверджують, що медична комісія поставилася до огляду призовника формально, проігнорувавши його фактичний стан здоров'я.

""Пройшов" ВЛК за п'ять хвилин — придатний", — емоційно повідомили в соцмережах блогера, критикуючи швидкість медичного огляду.

Близькі виконавця наголошують, що Андрій має давні ментальні особливості, які мали б стати на заваді його службі у війську. Зокрема, зазначається, що свого часу він здобував освіту у спеціалізованому закладі — інтернаті для дітей із затримкою психічного розвитку. Попри явні проблеми з психічним здоров'ям, чоловік свого часу не задокументував цей стан офіційно.

"На жаль, оформити інвалідність або діагноз він не зміг, — констатують у публікації, додаючи, що процес мобілізації відбувся дуже швидко. — Зараз уже не в Києві".

Наразі артист, чия творчість балансувала на межі абсурдного гумору та інтернет-культури, вже відбув до місця проходження служби. Офіційних коментарів від представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо правомірності та деталей призову Андрія Посисаєва наразі не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що власнику української мережі Телеграм-каналів "Труха" Максиму Лавриненку нещодавно вручили повістку, але пройти ВЛК чоловік так і не наважився, про що пишуть ЗМІ.