logo_ukra

BTC/USD

62626

ETH/USD

1858.21

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Мобілізація МС Зіпулі: автора відомого інтернет-мему «тяу-тяу-тяу» призвали до лав ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізація МС Зіпулі: автора відомого інтернет-мему «тяу-тяу-тяу» призвали до лав ЗСУ

Скандал із мобілізацією блогера: мемавтора треку «Ну нічого страшного» відправили на службу за експрес-процедурою

31 липня 2026, 17:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні мобілізували відомого інтернет-виконавця та блогера Андрія Посисаєва, який здобув широку популярність під псевдонімом МС Зіпуля завдяки вірусному хіту "Ну нічого страшного" та фірмовій фразі "тяу-тяу-тяу". Інформація про призов артиста до лав Збройних сил України оперативно з'явилася на його офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

Мобілізація МС Зіпулі: автора відомого інтернет-мему «тяу-тяу-тяу» призвали до лав ЗСУ

МС Зіпуля. Фото з відкритих джерел

Оприлюднена представниками музиканта інформація викликала жваве обговорення у мережі, оскільки оточення Зіпулі заявляє про серйозні процедурні порушення під час призову. Зокрема, автори допису стверджують, що медична комісія поставилася до огляду призовника формально, проігнорувавши його фактичний стан здоров'я.

""Пройшов" ВЛК за п'ять хвилин — придатний", — емоційно повідомили в соцмережах блогера, критикуючи швидкість медичного огляду.

Мобілізація МС Зіпулі: автора відомого інтернет-мему «тяу-тяу-тяу» призвали до лав ЗСУ - фото 2

Близькі виконавця наголошують, що Андрій має давні ментальні особливості, які мали б стати на заваді його службі у війську. Зокрема, зазначається, що свого часу він здобував освіту у спеціалізованому закладі — інтернаті для дітей із затримкою психічного розвитку. Попри явні проблеми з психічним здоров'ям, чоловік свого часу не задокументував цей стан офіційно.

"На жаль, оформити інвалідність або діагноз він не зміг, — констатують у публікації, додаючи, що процес мобілізації відбувся дуже швидко. — Зараз уже не в Києві".

Наразі артист, чия творчість балансувала на межі абсурдного гумору та інтернет-культури, вже відбув до місця проходження служби. Офіційних коментарів від представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо правомірності та деталей призову Андрія Посисаєва наразі не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що власнику української мережі Телеграм-каналів "Труха" Максиму Лавриненку нещодавно вручили повістку, але пройти ВЛК чоловік так і не наважився, про що пишуть ЗМІ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини