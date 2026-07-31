Мобилизация МС Зипули: автора известного интернет-мема «тяу-тяу-тяу» призвали в ряды ВСУ

В Украине мобилизовали известного интернет-исполнителя и блогера Андрея Посысаева, получившего широкую популярность под псевдонимом МС Зипуля благодаря вирусному хиту "Ну ничего страшного" и фирменной фразе "тяу-тяу-тяу". Информация о призыве артиста в ряды Вооруженных сил Украины оперативно появилась на его официальной странице в социальной сети Instagram.

МС Зипуля. Фото из открытых источников

Обнародованная представителями музыканта информация вызвала оживленное обсуждение в сети, поскольку окружение Зипули заявляет о серьезных процедурных нарушениях во время призыва. В частности, авторы сообщения утверждают, что медицинская комиссия отнеслась к осмотру призывника формально, проигнорировав его фактическое состояние здоровья.

"Прошел" ВЛК за пять минут — годен", — эмоционально сообщили в соцсетях блогера, критикуя скорость медицинского осмотра.

Близкие исполнителя отмечают, что Андрей имеет давние ментальные особенности, которые должны помешать его службе в армии. В частности, отмечается, что в свое время он получал образование в специализированном заведении — интернате для детей с задержкой психического развития. Несмотря на очевидные проблемы с психическим здоровьем, мужчина в свое время не задокументировал это состояние официально.

"К сожалению, оформить инвалидность или диагноз он не смог, – констатируют в публикации, добавляя, что процесс мобилизации произошел очень быстро. – Сейчас уже не в Киеве".

Сейчас артист, чье творчество балансировало на грани абсурдного юмора и интернет-культуры, уже отбыл к месту прохождения службы. Официальных комментариев от представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о правомерности и деталях призыва Андрея Посысаева пока не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что владельцу украинской сети Телеграм-каналов "Труха" Максиму Лавриненко недавно вручили повестку, но пройти ВЛК мужчина так и не решился, о чем пишут СМИ.