«Загубився» між військкоматами: номінальний керівник «Трухи» Лавриненко уникає мобілізації – ЗМІ

41-річний Максим Лавриненко, відома публічна особа та номінальний керівник найбільшої вітчизняної мережі Telegram-каналів "Труха", зміг уникнути призову до лав Збройних сил України після гучного затримання. Військовослужбовці зупинили його на початку літа у Львові, проте фігурант схоже скористався бюрократичними нюансами і просто не доїхав до медичної комісії в іншому регіоні, пише "Українська правда".

Скриншот із відео, яке опублікувала пресслужба Львівського ТЦК та СП

Інцидент трапився під час патрулювання групи оповіщення. Оскільки медіаменеджер не мав законних підстав для відстрочки чи офіційного бронювання від підприємства, представники ТЦК доставили його до місцевого відділку та внесли до бази військовозобов'язаних. Сам Лавриненко одразу ж надав справі політичного забарвлення, звинувативши керівництво оборонного відомства у помсті за журналістську діяльність.

Затриманий запевнив, що проти нього нібито розгорнули цілеспрямоване полювання через майбутні викриття.

"Мене фактично вистежили за особистою вказівкою тодішнього міністра оборони Михайла Федорова", — стверджує Максим Лавриненко.

За його версією, причиною тиску стала підготовка критичних матеріалів "Трухи" про фінансові махінації в армії, хоча в Міністерстві оборони ці закиди категорично спростували.

Замість того, щоб направити чоловіка до львівських лікарів, армійське командування ухвалило рішення перенаправити його за місцем реєстрації.

"Громадянину Лавриненку було вручено повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку — Шевченківський РТЦК та СП м. Харків", — повідомив наприкінці червня очільник комунікацій ОК "Захід" Ярослав Мельничук.

Проте подорож до прифронтового міста так і не відбулася. Журналістське розслідування видання NGL.media виявило, що у Харкові за вказаним документом Лавриненко так і не з'явився. Львівські військкомати при цьому не змогли чітко аргументувати, чому медичний огляд не провели безпосередньо за місцем затримання.

Сам Лавриненко та представники його пресслужби проігнорували офіційні запити ЗМІ та відмовилися пояснювати своє поточне місцеперебування. Тим часом у ТЦК підтвердили, що станом на кінець липня 2026 року менеджер не перебуває у лавах ЗСУ. Паралельно у медіаспільноті тривають дискусії щодо реальних бенефіціарів телеграм-імперії. Попри те, що Лавриненко називає себе єдиним володарем платформи, розслідувачі пов'язують її з харківським бізнесменом Володимиром Литвином, а нещодавно з'явилися чутки про перепродаж активів криптопідприємцю Миколі Удянському, що, втім, офіційно заперечується обома сторонами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ДБР провело масові перевірки у ТЦК України.