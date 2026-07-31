«Потерялся» между военкоматами: номинальный руководитель «Трухи» Лавриненко избегает мобилизации – СМИ

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Недилько Ксения
41-летний Максим Лавриненко, известная публичная личность и номинальный руководитель крупнейшей украинской сети Telegram-каналов "Труха", смог избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины после громкого задержания. Военнослужащие остановили его в начале лета во Львове, однако фигурант, похоже, воспользовался бюрократическими нюансами и просто не доехал до медицинской комиссии в другом регионе, пишет "Украинская правда".
Скриншот с видео, опубликованного пресс-службой Львовского ТЦК и СП
Инцидент произошел во время патрулирования группы оповещения. Поскольку у медиаменеджера не было законных оснований для отсрочки или официального бронирования от предприятия, представители ТЦК доставили его в местный отдел и внесли в базу военнообязанных. Сам Лавриненко сразу же придал делу политическую окраску, обвинив руководство оборонного ведомства в мести за журналистскую деятельность.
Задержанный заверил, что против него якобы развернули целенаправленную охоту из-за предстоящих разоблачений.
По его версии, причиной давления стала подготовка критических материалов "Трухи" о финансовых махинациях в армии, хотя в Министерстве обороны эти упреки категорически опровергли.
Вместо того, чтобы направить мужчину ко львовским врачам, армейское командование приняло решение перенаправить его по месту регистрации.
Однако путешествие в прифронтовой город так и не состоялось. Журналистское расследование издания NGL.media обнаружило, что в Харькове по указанному документу Лавриненко так и не появился. Львовские военкоматы при этом не смогли четко аргументировать, почему медицинский осмотр не провели непосредственно по месту задержания.
Сам Лавриненко и представители его пресс-службы проигнорировали официальные запросы СМИ и отказались объяснять свое текущее местонахождение. Между тем, в ТЦК подтвердили, что по состоянию на конец июля 2026 года менеджер не находится в рядах ВСУ. Параллельно в медиасообществе продолжаются дискуссии о реальных бенефициарах телеграм-империи. Несмотря на то, что Лавриненко называет себя единственным обладателем платформы, расследователи связывают ее с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, а недавно появились слухи о перепродаже активов криптопредпринимателю Николаю Удянскому, что официально оспаривается обеими сторонами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ГБР провело массовые проверки в ТЦК Украины.