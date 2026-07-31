«Потерялся» между военкоматами: номинальный руководитель «Трухи» Лавриненко избегает мобилизации – СМИ

41-летний Максим Лавриненко, известная публичная личность и номинальный руководитель крупнейшей украинской сети Telegram-каналов "Труха", смог избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины после громкого задержания. Военнослужащие остановили его в начале лета во Львове, однако фигурант, похоже, воспользовался бюрократическими нюансами и просто не доехал до медицинской комиссии в другом регионе, пишет "Украинская правда".

Скриншот с видео, опубликованного пресс-службой Львовского ТЦК и СП

Инцидент произошел во время патрулирования группы оповещения. Поскольку у медиаменеджера не было законных оснований для отсрочки или официального бронирования от предприятия, представители ТЦК доставили его в местный отдел и внесли в базу военнообязанных. Сам Лавриненко сразу же придал делу политическую окраску, обвинив руководство оборонного ведомства в мести за журналистскую деятельность.

Задержанный заверил, что против него якобы развернули целенаправленную охоту из-за предстоящих разоблачений.

"Меня фактически выследили по личному указанию тогдашнего министра обороны Михаила Федорова", — утверждает Максим Лавриненко.

По его версии, причиной давления стала подготовка критических материалов "Трухи" о финансовых махинациях в армии, хотя в Министерстве обороны эти упреки категорически опровергли.

Вместо того, чтобы направить мужчину ко львовским врачам, армейское командование приняло решение перенаправить его по месту регистрации.

"Гражданину Лавриненко была вручена повестка на прохождение ВЛК по месту пребывания на военном учете — Шевченковский РТЦК и СП г. Харьков", — сообщил в конце июня глава коммуникаций ОК "Запад" Ярослав Мельничук.

Однако путешествие в прифронтовой город так и не состоялось. Журналистское расследование издания NGL.media обнаружило, что в Харькове по указанному документу Лавриненко так и не появился. Львовские военкоматы при этом не смогли четко аргументировать, почему медицинский осмотр не провели непосредственно по месту задержания.

Сам Лавриненко и представители его пресс-службы проигнорировали официальные запросы СМИ и отказались объяснять свое текущее местонахождение. Между тем, в ТЦК подтвердили, что по состоянию на конец июля 2026 года менеджер не находится в рядах ВСУ. Параллельно в медиасообществе продолжаются дискуссии о реальных бенефициарах телеграм-империи. Несмотря на то, что Лавриненко называет себя единственным обладателем платформы, расследователи связывают ее с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, а недавно появились слухи о перепродаже активов криптопредпринимателю Николаю Удянскому, что официально оспаривается обеими сторонами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ГБР провело массовые проверки в ТЦК Украины.