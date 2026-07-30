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«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей

Масштабне очищення: ДБР проводить обшуки у понад сотні ТЦК по всій країні

30 липня 2026, 10:54
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Недилько Ксения

Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ розгорнуло масштабну спецоперацію під назвою "Чесний призов". Наразі слідчі дії охопили понад 100 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки майже в усіх регіонах України.

«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей

Проведення слідчих дій в ТЦК. Фото: ДБР

Правоохоронці перевіряють факти корупції, зокрема допомогу в ухиленні від призову за винагороду. Також у полі зору опинилися випадки знущань і перевищення повноважень з боку працівників військкоматів.

"Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, — наголосили у відомстві, — а не реакцію на один резонансний випадок".

У ДБР підкреслили, що перевірки мають системний характер. Правоохоронці налаштовані жорстко викорінювати правопорушення у структурі комплектування.

"Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер"", — резюмували у пресслужбі Бюро.

За підсумками масових обшуків у різних куточках країни планується низка затримань. Організаторам та учасникам схем найближчим часом оголосять офіційні підозри.

«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей - фото 2
«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей - фото 2
«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що захисні споруди на стратегічних об'єктах української енергетичної інфраструктури залишаються незавершеними через брак робочих рук, який виникає внаслідок мобілізаційних заходів. Про це в офіційному коментарі заявив народний депутат та член профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, критична ситуація з темпами будівництва укриттів та встановлення обладнання для когенерації пов'язана з тим, що залучені фахівці часто не можуть дістатися до своїх робочих місць.



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