«Чистий четвер» для ТЦК: ДБР оголосило про масштабну спецоперацію у більшості областей

Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ розгорнуло масштабну спецоперацію під назвою "Чесний призов". Наразі слідчі дії охопили понад 100 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки майже в усіх регіонах України.

Проведення слідчих дій в ТЦК. Фото: ДБР

Правоохоронці перевіряють факти корупції, зокрема допомогу в ухиленні від призову за винагороду. Також у полі зору опинилися випадки знущань і перевищення повноважень з боку працівників військкоматів.

"Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, — наголосили у відомстві, — а не реакцію на один резонансний випадок".

У ДБР підкреслили, що перевірки мають системний характер. Правоохоронці налаштовані жорстко викорінювати правопорушення у структурі комплектування.

"Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер"", — резюмували у пресслужбі Бюро.

За підсумками масових обшуків у різних куточках країни планується низка затримань. Організаторам та учасникам схем найближчим часом оголосять офіційні підозри.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що захисні споруди на стратегічних об'єктах української енергетичної інфраструктури залишаються незавершеними через брак робочих рук, який виникає внаслідок мобілізаційних заходів. Про це в офіційному коментарі заявив народний депутат та член профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, критична ситуація з темпами будівництва укриттів та встановлення обладнання для когенерації пов'язана з тим, що залучені фахівці часто не можуть дістатися до своїх робочих місць.