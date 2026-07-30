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«Чистый четверг» для ТЦК: ГБР объявило о масштабной спецоперации в большинстве областей

Масштабная очистка: ГБР проводит обыски более сотни ТЦК по всей стране

30 июля 2026, 10:54
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Недилько Ксения

Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ развернуло масштабную спецоперацию под названием "Честный призыв". Следственные действия охватили более 100 территориальных центров комплектования и социальной поддержки почти во всех регионах Украины.

«Чистый четверг» для ТЦК: ГБР объявило о масштабной спецоперации в большинстве областей

Проведение следственных действий в ТЦК. Фото: ГБР

Правоохранители проверяют факты коррупции, в том числе помощь в уклонении от призыва за вознаграждение. Также в поле зрения оказались случаи издевательств и превышения полномочий работников военкоматов.

"Речь идет о комплексной работе по очистке системы, — подчеркнули в ведомстве, — а не реакции на один резонансный случай".

В ГБР подчеркнули, что проверки носят системный характер. Правоохранители настроены жестко искоренять правонарушения в структуре комплектования.

"Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг"", — резюмировали в пресс-службе Бюро.

По итогам массовых обысков в разных уголках страны планируется ряд задержаний. Организаторам и участникам схем в ближайшее время объявят официальные подозрения.

«Чистый четверг» для ТЦК: ГБР объявило о масштабной спецоперации в большинстве областей - фото 2
«Чистый четверг» для ТЦК: ГБР объявило о масштабной спецоперации в большинстве областей - фото 2
«Чистый четверг» для ТЦК: ГБР объявило о масштабной спецоперации в большинстве областей - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что защитные сооружения на стратегических объектах украинской энергетической инфраструктуры остаются незавершенными из-за нехватки рабочих рук, возникающей вследствие мобилизационных мероприятий. Об этом в официальном комментарии заявил народный депутат и член профильного комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, критическая ситуация с темпами строительства укрытий и установкой оборудования для когенерации связана с тем, что привлеченные специалисты часто не могут добраться до своих рабочих мест.



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