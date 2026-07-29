ТЦК забирають будівельників по дорозі на об'єкти: Нагорняк назвав причину неготовності захисту енергетики

Захисні споруди на стратегічних об'єктах української енергетичної інфраструктури залишаються незавершеними через брак робочих рук, який виникає внаслідок мобілізаційних заходів. Про це в офіційному коментарі заявив народний депутат та член профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, критична ситуація з темпами будівництва укриттів та встановлення обладнання для когенерації пов'язана з тим, що залучені фахівці часто не можуть дістатися до своїх робочих місць.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Це об'єктивний факт, і тут багато різних чинників, — констатував парламентар, описуючи масштаб проблеми в енергетичному секторі. — Починаючи від того, що в кожній із компаній, яка працює сьогодні і будує захисні споруди, і встановлює якусь нову когенерацію, є працівники по дорозі, які можуть не доїхати до об'єкта".

Політик детально розповів про механізм, через який зриваються графіки інженерних робіт. Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зупиняють будівельників безпосередньо під час переміщення до місць виконання завдань, що призводить до миттєвої зміни їхнього статусу з цивільних фахівців на військовослужбовців.

За словами Сергія Нагорняка, затримки стаються через те, що "по дорозі їх зупиняють наші військовослужбовці, працівники ТЦК, і в когось є бронь, в когось нема броні". У підсумку такі дії мають прямий вплив на обороноздатність самої енергосистеми, адже "люди опиняються вже не на об'єкті енергетики, а опиняються вже в лавах Збройних сил і виконують інші завдання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Харківщині правоохоронці успішно ліквідували корупційний механізм, завдяки якому військовозобов'язані чоловіки купували фіктивні групи інвалідності для уникнення призову.