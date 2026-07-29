ТЦК забирают строителей по дороге на объекты: Нагорняк назвал причину неготовности защиты энергетики

Защитные сооружения на стратегических объектах украинской энергетической инфраструктуры остаются незавершенными из-за нехватки рабочих рук, возникающей в результате мобилизационных мероприятий. Об этом в официальном комментарии заявил народный депутат и член профильного комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, критическая ситуация с темпами строительства укрытий и установкой оборудования для когенерации связана с тем, что привлеченные специалисты часто не могут добраться до своих рабочих мест.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Это объективный факт, и здесь много разных факторов, — констатировал парламентарий, описывая масштаб проблемы в энергетическом секторе. — Начиная с того, что в каждой из компаний, которая работает сегодня и строит защитные сооружения и устанавливает какую-то новую когенерацию, есть работники по дороге, которые могут не доехать до объекта".

Политик подробно рассказал о механизме, из-за которого срываются графики инженерных работ. Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки останавливают строителей непосредственно при перемещении в места выполнения задач, что приводит к мгновенной смене их статуса с гражданских специалистов на военнослужащих.

По словам Сергея Нагорняка, задержки происходят из-за того, что "по дороге их останавливают наши военнослужащие, работники ТЦК, и у кого есть бронь, у кого нет брони". В итоге такие действия оказывают прямое влияние на обороноспособность самой энергосистемы, ведь "люди оказываются уже не на объекте энергетики, а оказываются уже в рядах Вооруженных сил и выполняют другие задачи".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Харьковщине правоохранители успешно ликвидировали коррупционный механизм, благодаря которому военнообязанные мужчины покупали фиктивные группы инвалидности во избежание призыва.