Історична справедливість: нардеп боїться за перейменування Тернополя та Івано-Франківська

Кабінет Міністрів України офіційно затвердив механізм повернення історичних назв географічним об’єктам, які досі містять символіку російської імперської політики. Це рішення має на меті уніфікувати процес очищення топоніміки від імперських наративів та відновити автентичні назви, зокрема ті, що належать корінним народам.

Перейменування міст

Новий порядок чітко регламентує дії місцевої влади щодо виявлення "токсичних" назв та процедуру їх зміни.

Однак така ініціатива викликала скептичну реакцію у народного депутата Максима Бужанського. Парламентар поставив під сумнів доцільність таких витрат під час економічної нестабільності.

"Переживаю за Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Чортків та Хмельницький. Схоже, зібралися перейменовувати", — зазначив депутат у своєму дописі. Зокрема, Тернопіль (історично — Тарнопіль), Івано-Франківськ (Станіслав) та Хмельницький (Плоскирів або Проскурів).

Бужанський іронічно зауважив, що подібні кроки виглядають дивно на тлі фінансових труднощів держави. "А ви казали криза в країні, якісь проблеми з виконанням умов МВФ, нестача грошей у бюджеті. Ні, коли криза і проблеми, такими питаннями не займаються", — наголосив він.

Натомість в уряді підкреслюють, що документ не лише системно очищує простір від ворожих символів, а й значно посилює роль місцевих громад у прийнятті рішень щодо нових (або відновлених старих) назв їхніх міст та сіл.

