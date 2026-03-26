Историческая справедливость: нардеп боится за переименование Тернополя и Ивано-Франковска

Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины официально утвердил механизм возвращения исторических названий географическим объектам, до сих пор содержащим символику российской имперской политики. Это решение имеет целью унифицировать процесс очищения топонимики от имперских нарративов и восстановить аутентичные названия, в частности принадлежащие коренным народам.
Переименование городов
Новый порядок четко регламентирует действия местных властей по выявлению "токсичных" названий и процедуру их изменения.
Однако подобная инициатива вызвала скептическую реакцию у народного депутата Максима Бужанского. Парламентарий поставил под вопрос целесообразность таких расходов во время экономической нестабильности.
"Переживаю за Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Чортков и Хмельницкий. Похоже, собрались переименовывать", — отметил депутат в своем сообщении. В частности, Тернополь (исторически – Тарнополь), Ивано-Франковск (Станислав) и Хмельницкий (Плоскиров или Проскуров).
Бужанский иронически заметил, что подобные шаги выглядят странно на фоне финансовых затруднений государства. "А вы говорили кризис в стране, какие-то проблемы с выполнением условий МВФ, нехватка денег в бюджете. Нет, когда кризис и проблемы такими вопросами не занимаются", — подчеркнул он.
В правительстве подчеркивают, что документ не только системно очищает пространство от враждебных символов, но и значительно усиливает роль местных громад в принятии решений относительно новых (или восстановленных старых) названий их городов и сел.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разгорелся дискурс вокруг этичности переименования топонимов, которые уже названы в честь современных героев. Поводом стала инициатива мэрии Каменского заменить имя погибшего защитника Александра Какалюка в названии переулка по имени другого павшего воина — Богдана Сагирова.