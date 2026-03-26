Скандал у Кам’янському: провулок, названий на честь одного воїна хочуть перейменувати на честь іншого

В Україні розгорівся дискурс довкола етичності перейменування топонімів, які вже названі на честь сучасних героїв. Приводом стала ініціатива мерії Кам’янського замінити ім’я загиблого захисника Олександра Какалюка в назві провулку на ім’я іншого полеглого воїна — Богдана Сагірова.

Перейменування вулиць

Народний депутат Максим Бужанський гостро відреагував на цю ситуацію, заявивши, що нинішні події є наслідком багаторічної політики боротьби з монументами минулого.

"Я постійно твердив, що політика демонтажу пам’ятників... неминуче призведе до того, що точно так само почнуть чинити і з полеглими у цій війні", — підкреслив нардеп. Він додав, що держава сама подала "поганий приклад" у цьому питанні.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) також оприлюднив офіційну позицію, назвавши подібні кроки неприпустимими. У відомстві наголосили, що вшанування одного бійця не може відбуватися шляхом скасування пам’яті про іншого:

"Такі кроки можуть ранити рідних полеглих і створюють напругу в громадах".

В Інституті нагадали, що меморіалізація — це не лише таблички на будинках, а й заснування стипендій, ремонт шкільних класів чи висадка скверів. Фахівці УІНП закликали місцеву владу бути максимально чутливими та "утриматись від таких рішень, які... підривають авторитет державних інституцій".

На думку експертів та політиків, пам’ять про захисників України має бути джерелом єдності, а не ставати причиною соціального протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з незвичною ініціативою та запропонував перейменувати популярний кавовий напій "американо" на "білоруську каву". Про це політик заявив під час відвідування одного з закладів мережі швидкого харчування "Мак.бай", який є білоруським аналогом ресторанів McDonald's.