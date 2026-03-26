Скандал в Каменском: переулок, названный в честь одного воина, хотят переименовать в честь другого

В Украине разгорелся дискурс вокруг нравственности переименования топонимов, которые уже названы в честь современных героев. Поводом стала инициатива мэрии Каменского заменить имя погибшего защитника Александра Какалюка в названии переулка по имени другого павшего воина — Богдана Сагирова.

Переименование улиц

Народный депутат Максим Бужанский остро отреагировал на ситуацию, заявив, что нынешние события являются следствием многолетней политики борьбы с монументами прошлого.

"Я постоянно утверждал, что политика демонтажа памятников... неизбежно приведет к тому, что точно так же начнут поступать и с павшими в этой войне", — подчеркнул нардеп. Он добавил, что государство само подал "плохой пример" в этом вопросе.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) также обнародовал официальную позицию, назвав подобные шаги недопустимыми. В ведомстве подчеркнули, что чествование одного бойца не может происходить путем отмены памяти о другом:

Такие шаги могут ранить родных павших и создают напряжение в общинах.

В Институте напомнили, что мемориализация – это не только таблички на домах, но и основание стипендий, ремонт школьных классов или высадка скверов. Специалисты УИНП призвали местные власти быть максимально чувствительными и "воздержаться от таких решений, которые... подрывают авторитет государственных институций".

По мнению экспертов и политиков, память о защитниках Украины должна быть источником единства, а не становиться причиной социального противостояния.

