Хто в Україні отримує подвійний стаж: кому один рік роботи зараховують як два

В Україні низка професій передбачає особливі умови нарахування трудового стажу, так званого "подвійного стажу", коли один рік роботи прирівнюється до двох. Це стосується тих, чия діяльність пов’язана з підвищеними ризиками для життя та здоров’я, екстремальними умовами або критично важливими державними функціями. Саме такі працівники можуть виходити на пенсію раніше за інших, оскільки їхній стаж нараховується у прискореному порядку.

Кому в Україні зараховують подвійний стаж. Фото з відкритих джерел

Які професії дають право на подвійний стаж

За даними Пенсійного фонду, перелік спеціальностей, за які нараховується подвійний стаж, включає сотні позицій. Основний критерій — це робота в небезпечних, шкідливих або екстремальних умовах. До таких професій належать:

- Підземні роботи: працівники шахт, метрополітену, тунелів та інших підземних об’єктів.

- Виробництва з високими ризиками: підприємства з сильним шумом, хімічним або радіаційним забрудненням.

- Медики, які працюють у підвищено небезпечних умовах — інфекційні відділення, психіатричні лікарні.

- Робота у регіонах з екстремальними умовами, або в районах, що вимагають тривалих ротацій.

- Військова служба поблизу лінії фронту.

- Рятувальники та пожежники, які ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій і бойових дій.

- Моряки і працівники флоту, що здійснюють тривалі рейси.

Цим категоріям працівників держава компенсує підвищений ризик, збільшуючи тривалість трудового стажу автоматично або за підтвердженням документів.

Як оформити подвійний стаж

Щоб отримати перерахунок "рік за два", потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та надати документи, що підтверджують роботу в особливих умовах. Це можуть бути:

- трудова книжка;

- довідка від роботодавця;

- накази та акти підприємства;

- військовий квиток;

- інші документи щодо служби або роботи.

Якщо факт роботи буде підтверджено, стаж подвоюється. Наприклад, військовому, який прослужив три роки у зоні бойових дій, можуть зарахувати шість років трудового стажу.

