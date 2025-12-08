Кто в Украине получает двойной стаж: кому один год работы засчитывают как два

Рубрики
В Украине ряд профессий предусматривает особые условия начисления трудового стажа, так называемого "двойного стажа", когда один год работы приравнивается к двум. Это касается тех, чья деятельность связана с повышенными рисками для жизни и здоровья, экстремальными условиями или критически важными государственными функциями. Именно такие работники могут выходить на пенсию раньше других, поскольку их стаж начисляется в ускоренном порядке.
По данным Пенсионного фонда, перечень специальностей, по которым насчитывается двойной стаж, включает сотни позиций. Основной критерий – это работа в опасных, вредных или экстремальных условиях. К таким профессиям относятся:
Этим категориям работников государство компенсирует повышенный риск, увеличивая продолжительность трудового стажа автоматически или с подтверждением документов.
Чтобы получить перерасчет "год за два", следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и предоставить документы, подтверждающие работу в особых условиях. Это могут быть:
Если факт работы будет подтвержден, стаж удваивается. Например, военнослужащему, прослужившему три года в зоне боевых действий, могут дать шесть лет трудового стажа.
