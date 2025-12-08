Кто в Украине получает двойной стаж: кому один год работы засчитывают как два

В Украине ряд профессий предусматривает особые условия начисления трудового стажа, так называемого "двойного стажа", когда один год работы приравнивается к двум. Это касается тех, чья деятельность связана с повышенными рисками для жизни и здоровья, экстремальными условиями или критически важными государственными функциями. Именно такие работники могут выходить на пенсию раньше других, поскольку их стаж начисляется в ускоренном порядке.

Какие профессии дают право на двойной стаж

По данным Пенсионного фонда, перечень специальностей, по которым насчитывается двойной стаж, включает сотни позиций. Основной критерий – это работа в опасных, вредных или экстремальных условиях. К таким профессиям относятся:

— подземные работы: работники шахт, метрополитена, тоннелей и других подземных объектов.

— производства с высокими рисками: предприятия с сильным шумом, химическим или радиационным загрязнением.

— медики, работающие в повышенно опасных условиях – инфекционные отделения, психиатрические больницы.

— работа в регионах с экстремальными условиями или в районах, требующих длительных ротаций.

— военная служба вблизи линии фронта.

— спасатели и пожарные, ликвидирующие последствия чрезвычайных ситуаций и боевых действий.

— моряки и работники флота, совершающие длительные рейсы.

Этим категориям работников государство компенсирует повышенный риск, увеличивая продолжительность трудового стажа автоматически или с подтверждением документов.

Как оформить двойной стаж

Чтобы получить перерасчет "год за два", следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и предоставить документы, подтверждающие работу в особых условиях. Это могут быть:

— трудовая книжка;

— справка от работодателя;

— приказы и акты компании;

— военный билет;

— другие документы по службе или работе.

Если факт работы будет подтвержден, стаж удваивается. Например, военнослужащему, прослужившему три года в зоне боевых действий, могут дать шесть лет трудового стажа.

