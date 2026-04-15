Ганна Маляр заявила, як краще розвалити Росію

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася аналізом сучасної геополітичної ситуації, зазначивши, що попри цивілізаційний поступ, основою світу залишається право сили. На її думку, система безпеки, вибудована після Другої світової війни, вичерпала свій ресурс.

"Як би не розвивалась цивілізація, але тримається вона все одно на боротьбі і на силі. Щойно утворюється слабка ланка, її руйнує чи завойовує сильна", — вважає Маляр.

Вона додала, що сучасному демократичному світу бракує фізичної спроможності для самозахисту.

У цьому контексті Україна, на думку Маляр, стала несподіваним бар’єром для агресора. Російське керівництво припустилося стратегічної помилки, недооцінивши стійкість українського народу.

"В у всьому цьому слабкому ланцюгу колективної безпеки ми виявились сильною ланкою", — підкреслила вона.

Водночас Маляр наголошує, що Україна не здатна самотужки розв’язати глобальну кризу, яку спровокувала ця війна. Для остаточної перемоги та стабілізації світу потрібна консолідація всіх західних партнерів.

"Тому змінюватись мають всі, зупиняти Росію мають всі. Розвалювати Росію теж бажано гуртом", — резюмувала вона, нагадуючи, що на кону стоїть виживання міжнародних систем безпеки як таких.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернула увагу на незвичайний ідеологічний та етнічний парадокс нинішнього протистояння з агресором. За її словами, походження людини сьогодні не визначає її позицію, адже ключову роль відіграють обрані цінності.

Маляр наголосила на тому, що в найближчому оточенні очільника Кремля чимало вихідців з України, які безпосередньо причетні до її руйнування. "Парадокс цієї війни. Етнічні українці в оточенні Путіна знищують Україну. А росіяни, які живуть в Україні, не дають їм це зробити. Воюють, виробляють зброю, роблять інформаційну протидію тощо", — зазначила Ганна Маляр.